Efter lussing: Hylder instruktør

Hollywood-stjernen Sharon Stone hylder to instruktører, der formåede at få hende til at yde det optimale.

Det skete onsdag aften, da hun gæstede Stephen Colberts 'The Late Show'.

- Paul Verhoeven fortalte mig, at mit talent var som en engel, der ville flyve igennem mig, og jeg måtte ikke stå i vejen for den.

- Det, synes jeg, var et godt råd, sagde 63-årige Stone ifølge The Hollywood Reporter.

Det var Paul Verhoeven, der instruerede 1992-blockbusteren 'Iskoldt begær', hvor Sharon Stone, ifølge hende selv, blev snydt til at vise sit underliv frem. Efterfølgende stak hun instruktøren en lussing, afslører hun i sin nye biografi 'The Beauty of Living Twice'.

Snydt til fræk scene

Også Martin Scorsese, som i 1995 instruerede Sharon Stone til en Oscar-nominering for sin rolle i 'Casino', fik pæne ord med på vejen i 'The Late Show'.

- De (Verhoeven og Scorsese, red.) var villige til at åbne op om deres egne liv, og de var villige til at skabe et rum med mig, hvor de ville læne sig ind og nogle gange placere deres pande mod min pande, begge to, og bare holde armene ud rundt om mig, så jeg havde et rum at være i, fortalte Sharon Stone, der ellers ofte oplevede filmindspilninger som det rene kaos.

- De mest hjælpsomme (instruktører, red.) er dem, der bogstaveligt talt læner hovedet på dit og kigger på dig og taler med dig og virkelig er der med dig, lød det fra Sharon Stone, som lige nu blandt andet kan opleves i serien 'Ratched' på Netflix. Det er også der, du finder 'Iskoldt begær'.

