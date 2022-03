Efter lussing: Sønnen bakker ham op

Det har vakt vrede på sociale medier, at skuespiller Will Smith under nattens oscaruddeling gik op på scenen og smækkede komiker Chris Rock en flad.

Hans søn Jaden Smith er dog langtfra vred.

I et opslag på Twitter, der er lagt op, umiddelbart efter at Will Smith modtog prisen for bedste mandlige skuespiller, hylder den 23-årige skuespiller sin far.

'Og det er sådan, vi gør det', skriver Jaden Smith kortfattet.

Det har fået flere af Jaden Smiths følgere til tasterne, hvor de både gør grin med og udskammer ham og hans far.

'Jeg vil bare lige minde om, at din far til at starte med grinede ad joken', skriver en følger.

'Jaden. Seriøst? Will var i tårer, efter at han havde slået Chris. Og han måtte trøstes af Denzel og Tyler (Washington og Perry, red.). Det er ikke sådan, vi gør det. Det er ikke sådan, vi gør det overhovedet', skriver en anden.

Will Smith og Jada Pinkett Smith med deres børn, Trey, Jaden og Williw Smith, efter oscaruddelingen. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

Undskyldte

Optrinnet skete, efter at Chris Rock havde fyret en joke af om Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, der har en sygdom, så hun taber håret. Det gjorde angiveligt Will Smith så rasende, at han gik på scenen og stak komikeren en på siden af hovedet.

Hverken Jada Pinkett Smith, Will Smith eller Chris Rock har kommenteret episoden efter showet.

Will Smith undskyldte dog sin opførsel over for Oscar-akademiet og de andre nominerede i sin takketale.

- Kunst imiterer livet. Jeg ligner en skør far. Ligesom de sagde om Richard Williams. Men kærlighed får dig til at gøre skøre ting, lød det fra Will Smith i talen.