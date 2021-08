Efter millionunderskud: Nu slår de alle rekorder

Da alle fem løver smed 200.000 kroner efter virksomheden Myselfie, var det med håbet om at lave en kæmpe forretning. I 2020 kunne virksomheden dog præsentere et millionunderskud som følge af corona-pandemien. På trods af modgangen tager virksomhedens direktør, Thomas Bennedsen, det med oprejst pande.

- Det er selvfølgelig ikke acceptabelt. Verdenssituationen har ikke ligefrem hjulpet os, men det hele vender nu, siger Thomas Bennedsen til Ekstra Bladet.

I takt med, at restriktionerne er blevet lempet i Danmark, har Myselfie på ny fået gang i virksomheden. Peter Bennedsen fortæller, at sommeren har været fænomenal.

- Vi har oplevet en kæmpe opblomstring. Det er gået over alt forventning, og vi har slået alle rekorder i august.

Det har været sundt

- Vi har trukket ærmerne op. Det er selvfølgelig aldrig godt med underskud, men vi har virkelig lært meget af det, så et eller andet sted har det været sundt for os, at vi har været presset.

Myselfie har i august totalt udsolgt, og Peter Bennedsen regner med det samme i september. Derfor bliver der hele tiden tænkt i udvidelse.

- Vi fungerer lidt ligesom en campingplads. Vi har X-antal enheder, og når de er udlejet, har vi ikke mere. Derfor udvider vi hele tiden løbende, så vi altid kan udleje til vores kunder.

De to Myselfie stiftere, Peter Lynggaard Petersen og Thomas Bennedsen er kommet godt ud af krisen. Foto: PR

Store forventninger for fremtiden

Selvom sommeren har været banebrydende for Myselfie, regner Peter Bennedsen med, at 2022 bliver endnu vildere.

- Alle de udskudte bryllupper, konfirmationer, fødselsdagsfester og andre arrangementer kommer vi med sikkerhed til at kunne mærke i 2022. Derfor tror jeg, at vi kommer til at slå de rekorder vi har opnået her til sommer.

Myselfie fik under sæson fire af Løvens Hule Mia Wagner, Jesper Buch, Christian Stadil, Peter Warnøe og Jan Lehrmann med ombord på deres projekt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------