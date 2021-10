Efter mobbe-sag: Nu taler Blume

Kritikken er haglet ned over svømmer Jeanette Ottesen den seneste uge, efter hun i sin nye bog 'Fri' har beskrevet, hvordan hun har været med til at mobbe kollegaen Lotte Friis.

Og den hårde kultur i svømme-miljøet kender Pernille Blume alt for godt.

Da Ekstra Bladet møder hende og hendes dansepartner, Morten Kjeldgaard, efter fredagens 'Vild med dans', hvor de er storfavoritter, fortæller hun, at debatten har fyldt meget i hendes hoved i den forgangne uge, selvom hun endnu ikke har fået læst bogen.

- Selvfølgelig har jeg gået og tænkt over det meget derhjemme og også snakket meget med mine venner og veninder om nogle af de ting, der er blevet sagt. Men for mit vedkommende er jeg heldigvis et rigtig godt sted lige for tiden og har også været i et godt svømmemiljø de sidste par år, og det har bare været rigtig dejligt, siger hun.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard opnåede flest point fra dommerne i fredagens 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

En hård kultur

Hun har da også været vidne til en kultur, der til tider har været meget hård.

- Der har igennem en periode været en hård kultur i svømmeverdenen, og det har folk jo også vidst, for der kom jo denne her rapport, som har vist det. Heldigvis er der blevet gjort mange ting for at ændre kulturen, og det går rigtig meget i den rigtige retning, siger Pernille Blume.

- Hvad tænker du om den konkrete sag om mobningen af Lotte Friis?

- Jeg synes egentlig, at Lotte har været ude og sige præcis de tanker, som hun har haft, og jeg vil egentlig lade Lotte om at give de kommentarer, siger hun.

Pernille Blume og Morten Kjeldgaard er glade for, at de nu er sikret to uger mere i 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Jeanette Ottesens bog udkom torsdag, men allerede inden udgivelsen blev hun ramt af et stormvejr. Flere mente nemlig, at beskrivelsen af mobningen i bogen var udtryk for, at hun mobbede videre.

Det har Jeanette Ottesen siden undskyldt for.

Hvordan det går Pernille og Morten videre i 'Vild med dans', kan du følge hver fredag klokken 20 på TV 2.

Efter mobbe-sag: Nu taler Blume

