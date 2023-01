Efter mystik: Lise Nørgaard siger de sidste ord

Siden forfatteren og journalisten Lise Nørgaard sov ind 1. januar, har der været spekuleret i, om hun som en række andre kendte danskere har givet et ganske særligt interview til Mikael Bertelsen.

TV 2 har indtil nu ikke villet hverken be- eller afkræfte, om også Nørgaard, der blev 105 år, inden sin død gav et sidste interview med den særlige præmis, at det først måtte sendes, efter at hun var gået bort.

Men nu bekræfter tv-stationen, at Lise Nørgaard har medvirket i 'Det sidste ord', og at hun dermed i et interview med Mikael Bertelsen tager ordet og fortæller en sidste gang.

Programmets koncept er, at Bertelsen taler med store danske personer, før de går bort, så de kan få lov at fortælle om dem selv, og hvad de har på hjerte, før de tager herfra.

Tidligere har TV 2 sendt 'Det sidste ord' med politiker Uffe Ellemann-Jensen, musiker Povl Dissing og komponist Bent Fabricius-Bjerre.

I interviewet med Uffe Ellemann-Jensen afslørede den tidligere udenrigsminister, at han i en periode arbejdede som spion. Mere nøjagtigt var han premierløjtnant af reserven inden for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mens han arbejdede som hemmelig spion, rejste han en del i Østeuropa.

- Jeg kiggede og så nogle ting, jeg kunne berette tilbage om. De år, jeg var derinde, da var jeg analytiker og sad og bearbejdede nogle af de ting. Og samtidig passede det godt med min egen indstilling til tingene, fordi på det tidspunkt i midt-60'erne var der en reel trussel fra Sovjetunionen, Polen, Østtysland. Der var en reel trussel mod Danmark, fortalte han blandt andet.

Programmet med Lise Nørgaard sendes søndag 8. januar klokken 20.

