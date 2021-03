Efter nedtur: - Jeg fatter det ikke

Fredag aften kunne Solveig ånde lettet op, da hendes navn blev råbt op som det første, og det dermed stod klart, at hun var direkte videre til semifinalen i årets 'X Factor'.

Det skete, efter Solveig til manges store overraskelse endte i farezonen sidste fredag til trods for store roser fra alle tre dommere.

Da Ekstra Bladet fangede Solveig over telefonen umiddelbart efter fredagens liveshow, var hun da også enormt glad og lettet.

- Det var en stor lettelse. Jeg er så lykkelig, og jeg blev meget overrasket, for jeg var sikker på, at jeg ville ryge ud i dag, fordi jeg var i farezonen sidst, så jeg var meget nervøs. Jeg fatter det ikke, siger hun og fortsætter:

- Hvis jeg gik videre, havde jeg regnet med, at jeg ville blive råbt op som den sidste, så jeg blev virkelig overrasket, da jeg blev råbt op som den første. Jeg kunne slet ikke forstå det.

Solveig havde en trompet med på scenen under fredagens 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nervøs for at ryge ud

Selvom farezonen stadig sad i kroppen på Solveig, da hun indtog 'X Factor'-studiet fredag aften, lod hun det dog ikke slå hende ud af kurs.

- Jeg har ikke som sådan været nervøs for at optræde, fordi jeg bare syntes, det var så fedt. Men jeg har været virkelig nervøs for at ryge ud, siger hun og fortsætter:

- Men jeg havde også en følelse af, at jeg var vred, og at nu skulle jeg fandeme vise dem. På den måde var jeg mere vred end grædefærdig.

- Det er meget chokerende

Selvom glæden for Solveig var stor, da det stod klart, at hun gik videre, var hun dog meget ked af at se sin gode veninde Lucca stå i farezonen.

- Vi er jo bedste venner. Vi laver alt sammen og deler alle oplevelser sammen. Jeg ved jo, hvor fantastisk en person, hun er, og hvor meget hun kæmper for det her, og jeg var meget chokeret over, at hun stod i farezonen - og så med The Kubrix. Det var meget trist og lort på lort, hvis jeg skal være helt ærlig, siger hun og fortsætter:

- Men det betyder helt vildt meget for mig, at hun er gået videre.

Lucca og The Kubrix endte i farezonen i fredags 'X-Factor', men det var i sidste ende The Kubrix, der måtte forlade sangkonkurrencen.

