Efter Netflix-succes: - En drøm er gået i opfyldelse

Den danske skuespiller Simon Sears har i øjeblikket kæmpe succes med fantasy-serien 'Shadow and Bone' på Netflix, som er strøget ind på toplisterne både i Danmark og udlandet.

Men selvom Netflix har satset stort på serien, kommer succesen bag på den 37-årige Sears.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber forud for lørdagens uddeling af Bodilprisen, hvor han var nomineret i kategorien bedste mandlige hovedrolle for filmen 'Shorta'.

Simon Sears og resten af holdet fra 'Shorta' til uddelingen af Bodilprisen lørdag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg synes, det har været en fed oplevelse, og det er kommet lidt bag på mig, hvor populært det er blevet. Jeg vidste godt, at det var noget stort og smukt og nogle pissedygtige mennesker, men det har været virkelig fedt, at folk har taget så godt imod det, sagde han og fortsatte:

- Jeg synes også selv, det er blevet sindssygt godt, og det har været en gave at være med til og meget privilegeret som lille dansker.

I serien spiller Simon Sears karakteren Ivan, der er en såkaldt grisha og har magiske kræfter.

Og det var en verden, der var sjov for danskeren at træde ind i.

To af seriens hovedpersoner, Alina Starkov og General Kirigan, spillet af Jessie Mei Li og Ben Barnes. Foto: Netflix

- Det var sjovt. Man har jo altid drømt om hestevogne, slåskampe og magiske kræfter. Så det har været en lille drøm, der er gået i opfyldelse, fortalte han lørdag.

Simon Sears. Arkivfoto: Urs Flueeler/Keystone via AP

