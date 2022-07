Efter nøgen-chok: 'Jeg trives med at lave den slags'

Sydney Sweeney har ikke fået nok af nøgenscener efter sin optræden i HBO-serien 'Euphoria'.

- Folk glemmer, at jeg spiller en karakter. De tænker, 'uh, hun er nøgen på skærmen, så er hun et sexsymbol'.

- Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg har ingen problemer med de scener, og jeg vil ikke stoppe med at lave dem, men jeg ville ønske, der var en nemmere måde at have en åben snak om, hvad vi antager om aktører i branchen, siger Sydney Sweeney i et interview med The Hollywood Reporter.

I 'Euphoria' spiller hun Cassie, som bærer rundt på en del daddy issues. Det sender hende i favnen på adskillige mænd og en deraf følgende deroute.

- Jeg har virkelig ondt af Cassie ... Men jeg trives med at lave den slags. Folk taler om, hvor tung denne sæson er, men jeg elsker det, siger Sydney Sweeney om seriens anden sæson.

Sydney Sweeney til MTV Movie and TV Awards i begyndelsen af juni. Foto: Ritzau Scanpix

På et tidspunkt begynder Cassie i al hemmelighed at være sammen sin bedste venindes ekskæreste Nate - spillet af Jacob Elordi.

Deres første knald finder sted på et toilet til en fest nytårsaften. Sydney Sweeney var i chok, da 'Euphoria'-skaber Sam Levinson informerede hende om scenen.

- Han læste scenen op for mig, hvor Cassie og Nate går ud på toilettet. Og jeg var bare 'hold da kæft, Sam, du er jo vanvittig'.

Men helt skræmt væk, blev hun altså ikke.

- Jeg stoler helt og holdent på de filmskabere, jeg arbejder med, og jeg er altid så spændt på, hvad Sam skriver.

Cassie-karakteren sikrede Sydney Sweeney en Emmy-nominering for bedste birolle.

Det er blevet bekræftet, at der kommer en tredje sæson af 'Euphoria'. Der er dog endnu ikke meldt en premieredato ud.

