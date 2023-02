Efter optræden i hit-serie: Salget eksploderer

Menstruationskoppen gæsteoptrådte i tv-serien 'The Last of Us' i sidste uge, og det har fået salget af silikonekoppen til at stige helt vildt

Selv i en postapokalyptisk verden er der personer, der menstruerer.

I sidste uges episode af HBO-hitserien 'The Last of Us' får hovedpersonen, den 14-årige Ellie, derfor en menstruationskop.

Og det har fået salget af menstruationskopper til at eksplodere hos amerikanske firmaer.

Det skriver mediet TMZ.

400 procent stigning

Menstruationskoppen er en lille kop fremstillet af silikone, der i modsætning til bind og tamponer kan bruges igen og igen.

De sælges blandt andet af den amerikanske virksomhed 'The Flex Co.', der oplevede en massiv stigning i salget af menstruationskoppper allerede to dage efter, episoden udkom.

Her oplevede man en stigning på hele 400 procent.

Flere andre amerikanske virksomheder fortæller til TMZ, at de også har oplevet en stigning i ordrer på silikonekoppen, efter den blev vist i serien.

Gavner danske producenter

De danske producenter af menstruationskoppen har også nydt godt af dens gæsteoptræden i hitserien.

Hos den danske virksomhed 'AllMatters', der tidligere hed 'OrganiCup', har man ligeledes kunnet se en stigning i salget af menstruationskoppen hos både amerikanske og danske kunder, siden episoden udkom.

- Vi har set en gradvis stigning i daglige salg siden den 20. februar. Der er en lidt højere stigning i salget i USA end i Danmark, fortæller Kristian Funch Meincke, der er medstifter af 'AllMatters'.

Helt normalt

Og det lader til, at flere fans af serien er glade for at have set den lille silikonekop på tv.

Flere påpeger online vigtigheden af at normalisere hygiejneprodukter og vise alternativer til bind og tamponer.

Og det er Kristian Funch Meincke enig i.

- Det er superfedt, at sådan en stor serie sætter fokus på genanvendelige menstruationsproduker.

- Og så især i en apokalyptisk verden, hvor man ikke har mulighed for at skifte bind eller tamponer flere gange om dagen, afslutter han med et smil.