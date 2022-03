Efter Oscar-brøler: Ikke første gang

Hvis der var en pris for aftenens mest dramatiske Oscar-øjeblik, ville den stensikkert gå til Will Smith, der slog komikeren Chris Rock på baggrund af en vits om Jada Pinkett Smiths manglende hår. Smiths hustru lider nemlig af alopecia, som på dansk kaldes pletskaldethed.

53-årige Smith skrev dermed historie under Oscar-showets 94. år. En bibliotekar fra akademiet bekræfter over for Vanity Fair, at dette sandsynligvis er første gang, at nogen har udøvet vold på scenen under ceremonien.

Men det er ikke første gang, at Chris Rock går efter Jada Pinkett Smith med sine jokes. Under Oscar-showet i 2016, som Rock var vært for, lavede han ligeledes sjov med Pinkett Smith for at boykotte Oscar-uddelingen som protest mod, at det var domineret af hvide.

- Jada, der boykotter Oscar-uddelingen, er ligesom mig, der boykotter Rihannas trusser, sagde 57-årige Rock og tilføjede:

- Jeg var ikke inviteret.

De tre mest omtalte personer efter aftenens Oscar-uddeling, hvor Will Smith stjal showet med en lussing til Chris Rock. Foto: Angela Weiss, Robyn Beck/Ritzau Scanpix

Denne gang gik han dog tilsyneladende over stregen med sine vittigheder, og selvom Chris Rock tacklede optrinnet roligt, lader det til, at han alligevel var mærket af det.

Ifølge Vanity Fairs medarbejder, Anthony Breznican, der var til stede backstage efter episoden, forsøgte Chris Rock at lave sjov med hændelsen ved at henvise til Will Smiths tidligere rolle som den verdenskendte bokser Muhammad Ali.

- Da Chris Rock gik bag scenen sammen med vinderne af kategorien, var hans kind rød. Men han prøvede at bagatellisere det over for det forbløffede tv-hold og sine prisuddelende kollegaer, udtaler Anthony Breznican og tilføjer, at et vidne sagde, at Chris Rock havde udtalt følgende:

- Det er den eneste gang, du bliver slået af Muhammad Ali, uden det efterlader et mærke.

Komikerens umiddelbare reaktion i øjeblikket var at kalde det 'den største nat i fjernsynets historie.'

Will Smith var til stede ved dette års Oscar-uddeling for at tage imod prisen for bedste skuespiller for sin præstation i 'King Richard'.

Will Smith tog glædeligt imod sin Oscar-statuette, kort tid efter han slog Chris Rock på scenen. Foto: Patrick T. Fallon/Ritzau Scanpix

