Efter otte år: Tv-klassiker vender tilbage

Der findes få quizformater, der er mere genkendelige end 'Jeopardy!', hvor man stiller spørgsmål til de svar, værten læser op.

Tv-quizzen kørte i ti år på TV 2 mellem 1995 og 2005 og en kort periode på TV3 mellem 2014 og 2015.

Men nu vender den klassiske quiz snart tilbage på danske tv-skærme, når Kanal 5 og Discovery+ i 2024 har premiere på en ny omgang 'Jeopardy!'.

Denne gang er der dog et lille tvist i programmet.

For mens det i 90'erne og 00'erne var almindelige danskere, der indtog rollerne som grublende paratvidenkendere, så er det i den kommende sæson kendte, der vil være at finde.

Det skriver Discovery+ i en pressemeddelelse.

'I denne udgave kan seerne se frem til at være i selskab med kendte, sjove og kloge danskere der er uden for deres komfortzone og kommer på glatis, når de skal kæmpe i underholdende kategorier, der handler om vores allesammens liv, historie og hverdag', lyder det.

Adam Duvå Hall var vært på løjerne, da 'Jeopardy' blev genoplivet på TV3 i 2014. Foto: TV3

Og på chefgangen i Discovery+ er der ikke overraskende også spænding i luften, inden satsningen går i luften i det nye år.

- Hos Kanal 5 og discovery+ er vi stolte over at bringe verdens største og mest kendte quiz tilbage til de danske skærme. 'Jeopardy!' er den perfekte kombination af humor, leg og paratviden, og vi glæder os til, at vores seere kan gætte med, når en række velkendte ansigter skal dyste om at stille de rigtige spørgsmål, siger Kristian Rosasco, der er programdirektør i koncernen.

