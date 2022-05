Efter overgrebsanklager: Nu er han tilbage

Den tidligere 'House of Cards'-stjerne Kevin Spacey er igen ved at få fodfæste som skuespiller.

Han har nemlig landet sin første større rolle, siden en række anklager om overgreb i 2017 gjorde ham til persona non grata på alverdens filmset.

Det skriver det amerikanske medie Deadline.

I 2017 stod Anthony Rapp frem med beskyldninger om overgreb udført af den 62-årige skuespiller. Herefter fulgte en række beskyldninger fra både mænd og kvinder om lignende oplevelser med Kevin Spacey.

Blev skrevet ud

Det fik dengang Netflix til at kappe båndene til skuespilleren og skrive ham ud af den sidste sæson af hitserien 'House of Cards'.

Siden er det ikke lykkedes Kevin Spacey at score nye roller, før han i 2021 landede en mindre cameo - det vil sige en rolle som sig selv - i Franco Neros 'The Man Who Drew God'.

Nu har Kevin Spacey formået at sætte sig på en større, fremtrædende rolle i det historiske drama '1242 - Gateway to the West'. Han skal nemlig spille en religiøs mand, der i år 1242 bremser Genghis Khans barnebarns invasion af Europa.

Det historiske drama instrueres af den ungarske instruktør Péter Soós.

I filmen skal Kevin Spacey spille over for blandt andre The Dark Knight-skuespilleren Eric Roberts og Mortal Kombat-skuespilleren Christopher Lambert.

I alt har flere end 30 personer fremsat anklager mod Kevin Spacey.

To af sagerne mod Kevin Spacey er blevet droppet på grund af forældelsesfristen, mens flere sager fortsat venter på en afgørelse.