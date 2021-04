Efter 'Paradise'-overgreb: Nu går politiet ind i sagen

Der er startet en politisag, efter at to kvinder følte sig overgrebet i den svenske version af 'Paradise Hotel'.

Det skriver Aftonbladet.

- Nu vil vi tale med dem, der er indblandet i sagen, og høre deres historier, og så vil vi tage stilling til den videre efterforskning, fortæller kammeranklager Charlotte Frisack Brodin.

I en pressemeddelelse udtaler kammeranklageren, at man har modtaget to politirapporter vedrørende sagen. De vil nu afhøre parterne så snart som muligt.

Kammeranklageren ønsker ikke at kommentere aktuelle sager, de har dog oplyst, at der er tale om en sag, hvor forhørene skal prioriteres ekstremt højt og afvikles så hurtigt som muligt.

- Jeg kan ikke sige meget lige nu, bortset fra at vi nu tager de første foranstaltninger, lød det fra Charlotte Frisack Brodin.

Hun fortæller, at man vil interviewe folk i et lokale og ikke telefonisk.

Anklageren understreger også, at ingen personer endnu er underrettet om, at de er mistænkt for en forbrydelse.

På pause

Toby Johnson, der er anklaget for overgrebene, har på sin Instagram-profil undskyldt sin opførsel.

Han blev smidt ud af hotellet, da produktionen fandt ud af, at han havde opført sig upassende over for kvinderne.

Toby Johnson fortryder i dag sine handlinger. Foto: Nent Group

Pressechef for Nent i Sverige har sendt en meddelelse til Aftonbladet i forbindelse med sagen.

'Dette er nu en igangværende politisag, så vi har intet yderligere at tilføje. Det er vigtigt, at efterforskningen går sin gang. Vi fokuserer nu på deltagernes trivsel,' lyder det.

Toby Johnson er filmet, da han river en kvindes bh ned, mens de taler sammen, samt udviser aggressiv adfærd, da en anden kvinde afviser at have sex med ham.

Som konsekvens af sagen er 'Paradise Hotel' lige nu på pause i Sverige.