Efter pølsesnak: Udsat på ubestemt tid

Der er ikke planlagt en ny arbejdsdag i kolonihaveforeningen, hvor et drama om grillpølser udspillede sig på tv, sidst der skulle males og saves for fællesskabet

Er man berettiget til at få en grillpølse i fælleshuset, hvis man ikke deltager i en arbejdsdag i sin kolonihaveforening?

Det var et af de helt store spørgsmål i serien 'Balladen om kolonihaven', der de seneste uger er blevet sendt på TV 2.

Også her var fronterne trukket skarpt op mellem dem, der i årevis har været havelejere i Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde, og de nye og yngre kolonihavebeboere.

Trods afbud til arbejdsdagen valgte flere havelejere at dukke op i fælleshuset Oasen for at spille det ugentlige slag Døde duer - vel timet med, at grillen blev tændt.

Det fik formand Finn til at slå bremsen i.

- Der er pølser og brød til dem, der er til arbejdsdag, men ikke til jer, der er kommet for spille duer, lød udmeldingen fra formanden, Finn Nyby.

Kan ikke tage mere

Det fik Fjolle-Keld op i det røde felt.

- Så kommer de mennesker, der kommer hver søndag. De køber en øl eller flere øl og er med til at holde det hus i gang, siger Fjolle-Keld i programmet om fælleshuset.

- At vi ikke har råd til at putte en pakke ekstra pølser på grillen og give dem en pølse.....så kan jeg ikke tage mere. Det er bare ikke i orden, siger Fjolle-Keld, der ikke forstår sammenhængen med at få en grillpølse og det at yde en arbejdsindsats.

Denne sommer får Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde slet ikke det problem at bøvle med.

Ingen arbejdsdag

Der er nemlig ikke planlagt nogen ny fælles arbejdsdag. Det bekræfter Finn Nyby overfor Ekstra Bladet.

- Der er ikke nogen ny arbejdsdag i kalenderen, fordi vi ikke har planlagt nogen. Jeg ved faktisk slet ikke, om der kommer en her i sensommeren, siger han og fortæller, at det absolut intet har at gøre med pølsesnakken.

Finn Nyby fortæller, at tonen - også på de sociale medier - er blevet bedre i foreningen. Foto: Kristian Friis/TV 2

- Nej, nej. Slet ikke. Og i øvrigt fik alle pølser sidst. Også dem, der ikke var tilmeldt arbejdsdagen. De tilmeldte fik bare lov at tage først, siger han og forklarer, hvorfor bestyrelsen ikke har planlagt en ny arbejdsdag.

- Det handler om, at de opgaver, vi skal have løst, måske mest er relevant, at fagprofessionelle håndværkere klarer. Det er sådan noget med at skifte vinduer og den slags, og det vil måske være bedst, hvis en tømrer ordner det, siger han.

I Haveselskabet Jørgen Berthelsens Minde er arbejdsdagen ikke en fast dag om året. Den planlægges efter behov en eller to gange om året.

