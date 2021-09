Efter pointflop: - Det blev lidt flueknepperi

Jacob Haugaard ærgrer sig over, at han lavede fejl foran dommerbordet, men er klar igen næste uge

For entertaineren Jacob Haugaard og dansepartneren Camilla Sofie Dalsgaard blev det ikke ligefrem til pointregn i sæsonens første afsnit af 'Vild med dans' på TV 2.

Parret placerede sig med en samlet pointscore på syv i bunden af feltet, og kun Britt Bendixen belønnede parret med mere end et enkelt point.

Men selvom de to, der begge var debutanter på 'Vild med dans'-scenen, altså har et godt stykke op til konkurrenterne, lader de sig ikke slå ud.

Det fortalte de til Ekstra Bladet efter programmet.

- Det var en forløsning, synes jeg, siger Jacob Haugaard og fortsætter:

- Camilla var rimelig cool, det var sgu mig, der... Det blev lidt flueknepperi det der med, at så var det trin ikke rigtigt, og så var det trin heller ikke.

Jacob Haugaard lavede fejl foran dommerbordet. Foto: Jonas Olufson

Camilla Dalsgaard havde da også lidt opmuntrende ord til sin partner.

- Det er jo noget, du aldrig har gjort før, Jacob. Og du gjorde det så godt. Vi kom i mål. Selv de professionelle kan lave fejl, så sådan er det, sagde hun.

Fejl foran dommerne

Noget af det, der gjorde udslaget, var en fejl, som Jacob Haugaard fik lavet lige foran dommerbordet, og det fangede dommer Anne Laxholms skarpe blik straks.

- Det er ikke let at skulle lære noget helt nyt. Klappen gik helt ned foran os. Det var måske på grund af os. Du kom igen. Det blev meget bedre. Du kørte resten af showet igennem. Men det er klart, at der skal mere til, sagde hun efter dansen til Jacob Haugaard.

Og det ærgrer den 69-årige underholdnings-veteran.

- Jeg havde nogle trin, hvor jeg skulle danse frem imod dem (dommerne, red.), og det gik ikke så godt. Men jeg synes, jeg reddede den, sagde han, og Camilla kunne supplere:

- Hvis man glemmer nogle ting, eller der er nogle ting, der skal laves om på, så er det klart, at så ligger man dernede. Men vi kan heldigvis komme stærkt igen, og det gør vi.

For Camilla Dalsgaard, der for første gang gav dem som professionel danser på gulvet, var Haugaards fejl da heller ikke nok til at hun ærgrede sig over sin debut.

- Jeg er meget tilfreds. Jeg kunne ikke ønske mig nogen anden at have den med end Jacob. Det var helt fantastisk, lød det fra hende.

Hvordan det går Jacob Haugaard og Camilla Sofie Dalsgaard videre i 'Vild med dans', kan du følge fredag på TV 2.