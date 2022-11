Efter Pyrus-kritik: Nu reagerer TV 2

Pyrus-skaber Martin Miehe-Renard undrer sig over TV 2's beslutning om at tage 'Alletiders julemand' af sendeplanen og TV 2 Play

Den planlagte Pyrus-julekalender er skrottet af TV 2, der mener, at den går over stregen

Ingen skal stå tilbage med følelsen af at være forkert.

Sådan lyder det nu fra TV 2 i et mail-svar til Ekstra Bladet i lyset af den massive kritik, som stationen i dag har været udsat for, efter man har besluttet at droppe at vise julekalenderen 'Alletiders julemand', som det ellers var planlagt.

Samtidig er julekalenderen blevet fjernet fra TV 2 Play.

Årsagen er, at der i 'Alletiders julemand' er skildringer af mennesker og kulturer, der kan virke stødende, mener kanalen. I sangen 'Gi' mig guf og gi' mig godter', som vises flere gange fordelt over julekalenderens 24 afsnit, danser børn rundt klædt ud som flødeboller, mens de er malet sorte i ansigtet. Og i afsnit otte bliver tre drenge skældt ud og dyppet i blæk, fordi de driller en dreng med hans hudfarve.

Brune i ansigtet

Beslutningen om at skrotte julekalenderen har mødt skarp kritik fra eksempelvis komikeren Brian Mørk, der på Twitter skriver:

'Nogle børn i serien er malet brune i ansigtet, fordi de er klædt ud som flødeboller. Ikke afrikanere, men flødeboller. Og i 2014 var der en person, der klagede. ÉN person. I 2014. Men de danske medier ligger ikke under for wokefrygt. Overhovedet. På ingen tænkelig måde', skriver han sarkastisk i tweetet.

Også flere politikere har været ude med riven og kalde beslutningen for 'fuldstændigt vanvittig'.

Jan Linnebjerg og Christiane Bjørg Nielsen, der spillede henholdsvis Pyrus og Kandis i flere af julekalenderne, fortalte tidligere fredag til Ekstra Bladet, at de var ærgerlige over beslutningen.

- Det er træls, at vi ikke kan vise noget, fordi vi er gået over en grænse, som vi ikke havde på det tidspunkt, lød det fra Jan Linnebjerg, mens 'Kandis' mener, at man skal til at tænke sig grundigt om.

- Det er ærgerligt. Jeg kan godt forstå, at de (TV 2, red.) har nogle tanker om det, men vi må jo finde en måde at komme omkring de her ting på, så vi ikke står i en situation, hvor vi ikke kan vise halvdelen af vores kulturarv, sagde hun.

Pyrus er gået fra folkeeje til nu at være krænkende. Foto: Nordisk Film

TV 2: Relevant debat

I et mailsvar til Ekstra Bladet, der besvarer få af de stillede spørgsmål, forsvarer TV 2 beslutningen.

'Vi synes, det er en relevant debat - og fint og forståeligt, at det har en bred interesse.'

'I forbindelse med vores planlægning af julekalendervisningerne på TV 2 og TV 2 Play i år har vi set 'Pyrus - Alletiders Julemand' med et fornyet blik. I vores gennemsyn er vi kommet frem til, at Pyrus 3 indeholder elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn, som ikke nødvendigvis kan sætte fortællingen ind i en historisk kontekst. Beslutningen er truffet på baggrund af en længerevarende periode med grundige overvejelser og drøftelser', siger Mette Nelund, der er konstitueret fiktionschef hos TV 2.

Hun fortsætter:

'Vi har valgt ikke at vise 'Pyrus - Alletiders Julemand' på TV 2 og på Play, da vi mindst af alt ønsker, at der skal sidde nogle børn og misforstå indholdet og føle sig forkert.'

- I julekalenderen 'Pyrus - Alletiders eventyr', som TV 2 sender i stedet for, er sangen 'I Kina bor en kejser', hvor der blandt andet synges: 'I Kina siger de 'pingeling' hver gang, at de får ris.' Og: 'kvinder har en lille fod, langt mindre end en gulerod, og ikke nær så lang.' Hvad er forskellen på de ting, der synges der, og så de 'elementer, som har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås for især børn?', som gør, at 'Alletiders julemand' nu ikke skal vises? De er for øvrigt udklædt, imens sangen 'I kina bor en kejser' synges.

'Der er ingen tvivl om, at vi ville have lavet en anden skildring i dag. Men det er helt afgørende for os, at man i scenen ikke får oplevelsen af, at der er en hudfarve, der er forkert at have, og at der på den måde efterlades en oplevelse hos seerne, at nogen kan være forkert'