Efter racismeanklager: TV 2 freder julekalender

Når TV 2 igen-igen-igen blænder op for julekalenderen 'Pyrus i alletiders eventyr', så bliver det med sangen 'I Kina bor en kejser'.

Det slår kanalen nu fast i en mail til Ekstra Bladet.

'Der er ingen tvivl om, at det er en forældet skildring, som vi ikke ville have lavet i dag. Der er tale om en samlet vurdering af julekalenderen, men i forhold til scenen ’I Kina bor en kejser’ er det afgørende for os, at man ikke efterlades med følelsen af, at det er forkert at have en anden hudfarve', står der i mailsvaret, der fortsætter:

'Vi klipper ikke i historiske produktioner, som er lavet i en anden tid. Men vi vurderer fra sag til sag'.

Annonce:

Den sidste tid har kritikken haglet ned over TV 2, der i sidste øjeblik valgte at skrotte julekalenderen 'Alletiders julemand', da den indeholder det, som TV 2 beskriver som 'elementer, der har en forældet skildring af både mennesker og kulturer, og som kan misforstås af især børn.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Allertiders Julemand' i Pyrus-universet er fortid på TV 2, fordi visse menneskeskildringer er forældede. Det har vakt stor debat, men de kendte, som Ekstra Bladet har talt med, er enige om, at det er en overreaktion, og at sletteudviklingen er dybt uheldig

Meget racistisk

I stedet valgte kanalen at gå med julekalenderen 'Pyrus i alletiders eventyr' - og så var der ny kritik af TV 2.

For julekalenderen indeholder sangen 'I Kina bor en kejser', hvor der blandt andet synges 'ching, chang, chung' og 'I Kina siger de 'pingeling', hver gang at de får ris', ligesom der også i sangen synges, at kinesiske kvinder har fødder mindre end gulerødder.

En af dem, der kritiserede TV 2, var Wan, der har kinesiske rødder.

- Den måde 'ching, chang, chung' bliver brugt på. De kan lige så godt kalde os skævøjede. Det er meget racistisk, lød det fra 25-årige Wan til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, at selve omkvædet og de budskaber, de kommer med, er racistiske. Og det er misvisende ud fra vores kultur, fortsatte han.

Annonce:

Ekstra Bladet har før spurgt TV 2, om de i fremtiden vil genudsende julekalenderen 'Brødrene Mortensens jul', hvor der i afsnit 12 bliver sagt 'negerboller' gentagne gange. Læs mere om den sag her. Midt i Pyrus-kaos: Spiser 'negerboller' i julekalender .

--------- SPLIT ELEMENT ---------