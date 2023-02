Efter risiko for sag om ophavsret: Nu ændrer de navn

'X Factor'-brødrene David og Samuel kaldte sig under audition, six-chair-challenge og bootcamp for Sigala, men nu har de tilføjet et z i enden, fordi de delte navn med verdenskendt britisk dj-artist

For en vis kappeklædt fægtehelt i sort ved navn Zorro betyder bogstavet Z alt, og nu har netop det sølle bogstav også haft stor betydning i årets 'X Factor'.

Brødrene David og Samuel fra duoen Sigala, der fredag aften ved bootcamp blev sendt videre til liveshows af deres mentor, Thomas Blachman, har således nu ændret navnet på gruppen.

Nu hedder de Sigalaz, og det bliver dermed det navn, de optræder under, når det fra næste fredag går løs på scenen.

Årsagen er, at navnet Sigala allerede er optaget af en verdenskendt britisk dj, der gennem flere år har hittet verden over og optrådt som artist under netop det kunstnernavn.

Som Ekstra Bladet beskrev i en artikel med titlen 'Populære 'X Factor'-brødre kan tvinges til at skifte navn' for et par uger siden, risikerede brødrene at ende i en tvist om ophavsret til varemærket Sigala eller om brugen af navnet professionelt.

Det kunne rent teoretisk ske, hvis de hos britiske Sigala og hans team ønskede at reagere juridisk på, at der herhjemme render to brødre rundt og synger foran mange tusinder af seere under samme navn som hitmageren.

Bruce Fielder alias Sigala har storhittet på dansegulve kloden rundt med hits som 'Easy Love' og 'Came Here For Love', han har millioner af streams, og har også samarbejdet med stjerner som James Arthur, Ellie Goulding og David Guetta. Foto: Ritzau Scanpix

'Sådan lidt træls'

I så fald kunne britiske Sigala, som det ikke er lykkedes os at få en kommentar fra, sagtens have en sag, vurderede advokat og ekspert i ophavsret Casper Andreasen over for Ekstra Bladet.

Det har man altså nu en gang for alle undgået al risiko for.

'Vi fandt jo ud af, at navnet allerede var taget af en kendt dj, da Thomas Blachman informerede os om det. Det var sådan lidt træls, da det jo egentlig er vores rigtige efternavn. Derfor var det også vigtigt for os at holde fast i navnet Sigala, men på en eller anden måde stadig ændre lidt på det', skriver Sigalaz-brødrene til Ekstra Bladet.

De fortsætter:

'I forhold til en mulig sag om ophavsret var vi ikke som sådan bange for det, men vi var godt klar over, at det var muligt (en risiko, red.)', udtaler de.

Ifølge brødrene Sigala, der nu som artister hedder Sigalaz, var det Thomas Blachman, der orienterede dem om den britiske dj Sigala og navnesammenfaldet, og det skulle angiveligt være sket inden Ekstra Bladets omtale af problematikken. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Et 'fagligt råd'

Brødrene bakkes op af TV 2's redaktør på 'X Factor', Dorte Borregaard.

'Når deltagerne går videre til liveshows, modtager de blandt andet rådgivning om valg af kunstnernavn, og her er Sigala-brødrene af Blachmans team blevet rådet til at justere en anelse - blandt andet for at undgå forveksling med den etablerede dj Sigala'.

'Der ligger i første omgang egentlig ikke nogen frygt for krav om ophavsret bag, da brødrene jo blot har brugt deres navn, men der ligger et fagligt råd bag, der tager højde for, at duoen både nu og eventuelt på sigt skal fremstå som et unikt kunstnernavn', skriver hun i en mail.