Efter 'Robinson'-exit: Langer kraftigt ud

Mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' blev sidste stop for den tidligere Superliga-spiller Martin Svensson.

Den 31-årige sportsmand havde ellers vundet dødskampen over Ida, og dermed indledningsvist sikret sig overlevelse, men i den efterfølgende duel måtte han se sig slået af Frederik fra det modsatte hold.

Og det er da også en ærgerlig Svensson, Ekstra Bladet fanger over telefonen til en snak om hans exit.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at jeg ryger ud så tidligt, men jeg synes, det var en rigtig fin ekspedition for mig personligt. Jeg viste, hvad jeg stod for, og når det spidsede til, var jeg en mand af mit ord. Jeg tog tre ud af tre mulige individuelle sejre, og så er det selvfølgelig ærgerligt, at jeg taber den fjerde, siger han og fortsætter:

- Men jeg er glad for, at det var Frederik, jeg røg til, for han er en kongefyr og en stærk spiller. Og så er jeg glad for, at det er min egen skyld, fordi jeg mister koncentrationen.

Svensson og Frederik måtte i dyst, da Frederik fik flest stemmer i Ørådet. Foto: Nent Group Danmark

Mister værdi

Trods nederlaget er Svensson tilfreds med sin indsats i programmet. Tilfredsheden stopper dog brat, når det kommer til produktionens håndtering af det snyderi, der kom op til overfladen i forrige afsnit.

Her kom det frem, at hold Syd ad flere omgange havde snydt, blandt andet ved at tage imod mad fra de lokale og ved at hente bananer i en plantage i nærheden på ulovlig vis.

- Jeg synes, det er under al kritik, at der ikke bliver gjort mere ved det. Det er dybt latterligt, siger Svensson og fortsætter:

- Jeg har svært ved at acceptere, at produktionsselskabet siger, at så ville vi kun stå med to deltagere tilbage. Det vil jeg skide på. Så måtte det have været sådan, for alle vidste, hvad de gik ind til. Vi kæmpede om en halv million, som potentielt kan være livsændrende, og derudover var jeg indlagt, fordi jeg var afkræftet og på randen til at knække, men jeg snød ikke. Men det er, hvad det er, og jeg ved jo også godt, at det handler om at lave godt tv.

Det var en ærgerlig Svensson, der måtte forlade 'Robinson' i ottende afsnit. Foto: Nent Group Danmark

TV3: Vi fulgte proceduren

Svensson mener, det forringer kvaliteten af programmet, at der bliver snydt.

- Jeg synes, 'Robinson' mister sin integritet og sin værdi. Jeg kender ingen andre spil, hvor snyd bliver håndteret sådan, at man belønner det andet hold, men at der ikke er nogen straf. Og det er ikke for at lyde som en dårlig taber, forklarer han.

Over for Ekstra Bladet afviser programdirektør Kenneth Kristensen dog, at man burde have gjort mere.

'Vi fulgte vores vanlige procedure, hvor Jakob Kjeldbjerg trak en alvorlig streg i sandet overfor deltagerne, og de fik en streng advarsel. Her blev de bekendt med, at hvis en lignende situation gentog sig, ville det ikke være uden konsekvenser', skriver han i en mail og understreger samtidig, at deltagerne kendte reglerne og havde alle muligheder for at give op.

Overvældende Kritikken til sat til side, er Svensson glad for at have været med, for 'Robinson Ekspeditionen' har også været en vigtig del af en personlig udvikling for ham, hvor han har måttet acceptere, at han ikke blev den store fodboldspiller, han havde håbet at blive. - Jeg er et godt sted i mit liv i dag. Jeg havde et stort talent og havde alle muligheder, da jeg spillede fodbold, men dem pissede jeg bare væk. Og det får man tid til at reflektere over, når man så er færdig, siger han og fortsætter: - I mange år hadede jeg det billede, jeg så i spejlet. Jeg så ikke en vinder, men en der blev båret af sit talent og pissede det væk. Men jeg er glad for, at jeg har fundet ud af, at det ikke er vejen frem, og det har også gjort, at jeg har et meget større drive og et helt andet sind. Han har da også fået masser af positive reaktioner fra folk, der har fulgt programmet. - Det har været overvældende. Det har udelukkende været positive reaktioner, og for eksempel folk, der har sagt, at de ikke længere vil se programmet, nu hvor jeg er røget ud. Det gør mig jo glad og pavestolt, for så tager jeg jo også derfra og har vundet meget mere end bare en oplevelse. Det betyder rigtig meget for mig, siger Martin Svenssson.

