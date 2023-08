Efter seks år: Vender tilbage

I seks år har Lillian Gjerulf Kretz været en af DR's korrespondenter i USA, men nu vender den 49-årige journalist tilbage til Danmark. Det meddeler DR i en pressemeddelelse.

Lillian Gjerulf Kretz gør comeback som vært på TV Avisen - et job, hun forlod for at prøve lykken i USA. Og hun glæder sig.

Et anker

- Public service-nyhedsformidling har aldrig været vigtigere end nu. Vi lever i en tid, hvor misinformation trives, og demokrati mange steder er under pres. Derfor er det afgørende at vide, hvor man kan finde fakta, man kan stole på. For mig har TV Avisen altid været det anker. Jeg ser frem til at blive en del af den opgave, siger den kommende vært.

Annonce:

TV Avisen står foran en relancering i det tidlige efterår, og Lillian Gjerulf Kretz skal i sin nye rolle være med til at løfte DR's nyhedsprofil. Med relanceringen og en større live-tilstedeværelse kommer TV Avisen til at fylde mere på DR's platforme og kanaler. Derfor tilknyttes Lillian Gjerulf Kretz i en fleksibel rolle, og hun vil for eksempel både kunne ses i TV Avisen kl. 18.30, 21 og i liveudsendelser i løbet af dagen og aftenen.

Rokade

- Jeg er meget glad for, at vi har fået Lillan Gjerulf Kretz med som vært på TV Avisen. Lillian er en helt utrolig dygtig journalist, der kommer med stor erfaring fra forskellige roller som reporter, korrespondent, tidligere vært på TV Avisen og andre af DR´s magasiner. Lillian har en særlig evne til at gøre det komplicerede stof forståeligt og bringe historierne tættere på danskerne, og det glæder jeg mig til at få bragt i spil i vores nyhedsformidling på TV Avisen, siger TV Avisens redaktionschef, Marie Buss.

Også Lillian Gjerulf Kretz' mand, Steffen Kretz, vender hjem til Danmark. Han får ligesom fruen base i DR Byen.

Philip Khokhar, der de seneste otte år har været DR's korrespondent i Kina, overtager den ene af de to korrespondent-poster i Washington.