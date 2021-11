Efter sex med TV 2-chef: - Det var ydmygende

11 kvinder står frem med navn i den længe ventede dokumentar om forholdene på TV 2, som mandag morgen havde premiere på discovery+.

En række af de kvinder, der har valgt at fortælle deres historie i dokumentaren i tre dele, 'MeToo: Sexisme bag skærmen', er værter, som seerne kender særdeles godt fra skærmen.

Blandt dem er Therese Philipsen, der er tidligere studievært på TV 2.

Hun startede på tv-stationen som praktikant som 23-årig, og allerede efter to uger havde hun sex med en chef efter en fest.

Det fortæller Philipsen både i selve dokumentaren og til Information, der har deltaget i et researchsamarbejde med Impact TV, som er produktionsselskabet bag dokumentaren.

Til avisen fortæller Therese Philipsen, at hun efter to uger på TV 2 er til seminar på er konferencecenter med sin redaktion. Om aftenen bliver det faglige indhold byttet ud med fest, og det er her, at en af cheferne viser interesse for hende. En interesse, hun finder smigrende, og derfor tilbringer hun natten med ham.

- Da jeg går op i baren, kommer han op til mig og sætter sig ned. Jeg føler mig meget smigret over, at han kommer hen og snakker med mig, og jeg har nok et ret stort 'crush' på ham på det her tidspunkt. Så siger han: 'Kom ind på mit hotelværelse. Når du ser mig gå, så vent i ti minutter, og så kommer du ind,' fortæller hun i 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

- Jeg er ung og temmelig naiv. Det er sjov og ballade, og det kan jeg da godt uden at få ballade. Jeg tænkte ikke, at det var en dårlig idé, fordi han var chef.

Nyt forhold

De to udvikler et seksuelt forhold, men det stopper, fordi rygterne begyndte at svirre om dem.

Kort efter viser en anden chef interesse for den unge praktikant, og efter en fest, hvor han også var med, ender de to med at tage hjem til ham - selvom hun egentlig ikke havde lyst.

- Jeg kender ham ikke rigtig på det tidspunkt og har ikke haft meget meget med ham at gøre. Han er pludselig meget interesseret i mig, og da vi står i køkkenet, så kysser han mig lige pludselig. Det er jeg meget overrasket over. Det havde jeg ikke set komme, siger hun i dokumentaren og fortsætter.

- Da vi skal hjem, står vi alle sammen nede på vejen og venter på taxaer. Så kommer en kvindelig journalist hen og tager fat i mig og siger 'vi skal gå nu. Du skal komme med mig nu'. Og så siger hun 'du behøver ikke gøre det'. Jeg er lidt fuld og forstår ikke rigtigt, hvad det handler om, og så kommer chefen over og putter en hånd i nakken på mig. Han siger 'kom, vi skal gå nu'. Og så trækker han mig ind i en taxa, siger hun.

De tager efterfølgende hjem til chefen og har sex.

Til Information fortæller hun om baggrunden for, hvorfor hun tog med ham den aften.

- Jeg havde set, hvordan han behandlede andre på redaktionsmøderne eller i det hele taget på redaktionen, som han ikke kunne lide. Han kunne være utrolig hård over for dem, siger Therese Philipsen.

Hun ønskede ikke at blive en af dem, han ikke kunne lide.

Fik følelser

Therese Philipsen var sammen med chefen flere gange. En enkelt gang forsøgte hun at sige nej, men det blev der ifølge hende ikke lyttet til.

Ifølge den tidligere praktikant og studievært udviklede hun med tiden følelser med chefen, da hun ikke er sådan en, der kan gå i seng med nogen, og slet ikke flere gange, uden at udvikle en eller anden form for følelser.

Sidste gang, parret havde sex, udviklede det sig ifølge Therese Philipsen 'voldsomt og ukærligt'.

Hun fortæller også, at hun undervejs blev bekymret for, hvilken konsekvens hendes omgang med chefen kunne få for hendes karriere.

- Jeg var bange for, at det ville skade min karriere. Hvis man pludselig blev kendt som hende, der gik i seng med chefen, var det ikke sikkert, man kunne få et job. Jeg tænkte, det kunne blive et problem.

Ifølge Information har den omtalte chef ikke ønsket at kommentere Therese Philipsens oplevelser, der ligger 20 år tilbage i tiden. Fem daværende TV 2-ansatte har dog fortalt til avisen, at de mindes, at hun fortalte om relationen. To af dem fortæller, at hun gav indtryk af at være ked af det over den.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Therese Philipsen til de historier, hun fortæller om i dokumentaren og i Information.