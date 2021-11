Efter skandale: DR udskyder serie om sexisme

En satirisk serie fra DR, som skulle have haft premiere i år, er blevet udskudt til sommeren 2022.

Det skriver Berlingske.

Ifølge mediet skyldes udskydelsen, at serien er endt med at minde for meget om virkeligheden.

Serien, der hedder 'Orkesteret', er ifølge Berlingske en satirisk serie af Adam Price, der handler om en 2. klarinettist spillet af Frederik Cilius, der drømmer om at stige i graderne, og som får ny souschef i form af Rasmus Bruun.

Serien tager i den forbindelse emner som MeToo og sexchikane op, mens der samtidig benyttes en 'grov tone'.

Af den grund mener DR, at den kommer lidt for tæt på virkeligheden.

Lige nu står de nemlig selv midt i en skandalesag, efter en lang række tidligere medlemmer af DR Pigekoret er stået frem og har fortalt om mangeårige seksuelle krænkelser fra to chef-dirigenter i koret.

Artiklen fortsætter under videoen ...

DR undskylder for de mange krænkelser

Ikke det rette tidspunkt

Derfor er timingen for den satiriske serie ikke rigtig, lyder meldingen fra DR.

'Orkestret er et komediedrama, som handler om liv og moral i et fiktivt orkester, og selvom man principielt skal skille fiktion og virkelighed helt fra hinanden, så har vi alligevel skønnet, at det ikke er det rette tidspunkt at sende en serie med emner som sexisme, magt og ubalancer i en musikalsk verden så tæt på, at konklusionerne fra advokatundersøgelsen om DR Pigekoret er offentliggjort,' lyder det fra fiktions- og udviklingschef i DR Kultur, Børn og Unge Henriette Marienlund i et skriftligt svar til Berlingske.

Udviklingschefen understreger samtidig, at de hos DR i stedet glæder sig til at vise serien i det nye år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------