Efter skandaleår: Rekordresultat for TV 2

Hos TV 2 kan de trække på smilebåndet over resultatet for 2021. Omsætningen er nemlig landet på 3,6 milliarder kroner og er dermed vokset med 11 procent sammenlignet med 2020.

Det oplyser kanalen selv i en pressemeddelelse.

Resultatet før særlige og finansielle poster er desuden landet på 463 millioner kroner i 2021 mod 406 millioner kroner i 2020.

På grund af et forlig med Discovery Networks i årsrabatsagen, som koster TV 2 128 millioner kroner, ender resultatet før skat i 2021 dog på 350 millioner kroner mod 420 millioner kroner i 2020.

TV 2 PLAY vækster

Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør i TV 2, er særdeles tilfreds med resultatet.

'Et så flot resultat kan alene opnås, fordi TV 2 har fastholdt sin høje relevans hos danskerne. Vi leverer det kvalitetsindhold, som skaber store fællesskaber og sikrer samtaler om det, der er vigtigt i vores samfund', siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter.

'Samtidig med leveringen af dansk kvalitetsindhold har vores dygtige medarbejdere - på trods af corona og lange perioder med hjemmearbejde - sørget for høj kadence i den digitale transformation og i udviklingen af TV 2 Play.'

Usikker fremtid

Til trods for det flotte resultat tør TV 2 ikke skrue forventningerne til 2022 i vejret.

Ifølge pressemeddelelsen byder 2022 på en anderledes virkelighed med øget usikkerhed om den samfundsøkonomiske udvikling og dermed TV 2s økonomi.

TV 2 forventer således en vækst i omsætningen for det indeværende år på omtrent 3 procent og et resultat før finansielle poster på 275-325 millioner kroner.

Skandaleår

TV 2 var i 2021 genstand for stor opmærksomhed, da bogstaveligt talt væltede frem med skandalesager på kanelen.

Først førte en stor sexismeundersøgelse til, at de to profilerede værter Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo blev afskediget.

Efterfølgende meldte førstenævnte TV 2 og advokatfirmaet Norrbom Vinding, som stod bag undersøgelsen, til Datatilsynet, som førte til en udtalelse om alvorlig kritik af håndteringen af oplysninger i undersøgelsen.

Siden udkom en dokumentar ved navn 'MeToo - Sexisme bag skærmen', som i detaljer beskrev den seksualiserede kultur, der i mange år herskede på kanalen.

Også administrerende direktør Anne Stig Engdal fik en sag på nakken, da det kom frem, at man til et seminar på kanalen havde uddelt kondomer, hvorefter hun selv udtalte, at ingen skulle være bange for at klappe hende i røven - hun ville nemlig ikke sladre til nogen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politikens anmelder, Joakim Grundahl, har skrevet danmarkshistoriens måske længste filmanmeldelse, som vi gennemgår for spoilers i ugens udgave af 'Revolver'.