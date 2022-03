Efter skandalesager: TV 2 ansætter ny direktør

Der har været gang i det helt store oprydningsarbejde på TV 2 efter de mange skandalesager, der har ramt kanalen i de seneste år.

Derfor har man nu ansat en ny direktør, som skal stå i spidsen for en lige så ny afdeling. Afdelingen får navnet 'People & Culture', og det bliver Lars Novrup, der indtager direktørstolen. Han kommer fra en stilling som leder af HR-afdelingen hos Nets.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det, at TV 2 vil være 'den bedste mediearbejdsplads i Danmark,' og at det kræver en markant oprustning på HR-området.

Derfor har man altså valgt at hente 49-årige Lars Novrup fra sin stilling som 'head of HR Development & Talent' hos Nets, og han skal nu være direktør i den nystartede afdeling.

- Helt konkret betyder det, at vi opruster markant på HR-området, og jeg er rigtig glad for, at Lars Novrup har sagt ja tak til at stå i spidsen for vores nye People & Culture-afdeling. TV 2 har store ambitioner for udviklingen af arbejdspladsen, og det arbejde skal Lars være med til at understøtte. Arbejdet er afgørende for den strategiske og forretningsmæssige udvikling af TV 2, og jeg glæder mig meget til samarbejdet med Lars, siger administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen i pressemeddelelsen.

Lars Novrup skal være med til at rydde op på kanalen. Foto: TV 2

Det betyder, at direktionen på TV 2 udvides fra fire til fem medlemmer, og ændringerne træder i kraft 19. april. Den nye afdeling bliver dobbelt så stor som TV 2's nuværende HR-afdeling.

- Jeg glæder mig meget til at blive en del af TV 2, og jeg er både ydmyg og stolt over at skulle bidrage til udviklingen af en så central public service-virksomhed som TV 2. Jeg tror på, at vi med en fortsættelse af det gode kulturarbejde, der allerede er sat i gang, og et øget fokus på udviklingen af arbejdspladsen kan være med til at flytte forretningen derhen, hvor vi skal være i 2025, udtaler Lars Novrup selv i pressemeddelelsen.

Flere sager

Der har de seneste år været en række skandalesager på TV 2, hvor en stor sexismeundersøgelse førte til, at de to profilerede værter Jes Dorph-Petersen og Jens Gaardbo blev afskediget.

Efterfølgende meldte førstenævnte TV 2 og advokatfirmaet Norrbom Vinding, som stod bag undersøgelsen, til Datatilsynet, som førte til en udtalelse om alvorlig kritik af håndteringen af oplysninger i undersøgelsen.

Siden udkom en dokumentar ved navn 'MeToo - Sexisme bag skærmen', som i detaljer beskrev den seksualiserede kultur, der i mange år herskede på kanalen.

Også administrerende direktør Anne Stig Engdal fik en sag på nakken, da det kom frem, at man til et seminar på kanalen havde uddelt kondomer, hvorefter hun selv udtalte, at ingen skulle være bange for at klappe hende i røven - hun ville nemlig ikke sladre til nogen.