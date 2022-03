Efter skilsmisse: Nu taler hun ud

Og de levede lykkeligt til deres dages ende. Sådan lyder de fortryllende ord i eventyr, men desværre har ikke alle eventyr en lykkelig slutning.

Mette Kragh Nielsen og Morten Stokholms ægteskab, som ellers var så lykkeligt, at de fortsatte med at være gift, da kameraerne slukkede efter seneste sæson af 'Gift ved første blik', er nu slut.

Det skyldes ikke mindst parrets forskelligheder, fortæller Mette, der i øjeblikket døjer med corona, til Ekstra Bladet.

- Vi havde det godt på mange punkter. Men forskellighederne begyndte at spænde ben for os. Ting, der før fungerede, ændrede sig og skabte større bump på vejen, end hvad godt er, siger hun og tilføjer, at det var hende, der ansøgte om skilsmisse.

Selvom eksparret var gift, delte de ikke fælles adresse af hensyn til deres børn. Foto: Snowman Productions/DR

Af hensyn til Morten vil Mette dog ikke gå i dybden med, hvad forskellighederne går ud på. Men det skyldes ikke Mortens støj, der ellers tit er blevet beskrevet som eksparrets største udfordring, forsikrer hun.

- Jeg kan sige så meget, at støjen fyldte minimalt for mig. Morten er en skøn mand, men desværre ikke den rette for mig, det indser jeg nu.

- Jeg fortryder på ingen måde denne oplevelse og den måde, jeg forsøgte kærligheden på, fortæller Mette videre.

Ærgerlig slutning

Selvom de to på ingen måde fortryder deres deltagelse i DR-programmet, er det ifølge Morten stadig ærgerligt, at kærligheden er gået i stykker.

- På lang sigt kunne vi ikke få enderne til at mødes. Jeg er røget ind i nogle gamle mønstre, jeg har begået nogle af de samme fejl igen, sagde han til Ekstra Bladet tirsdag.

- Vi skal begge to lige trække vejret, men jeg regner med, at vi kan skilles som venner. Det er altid ærgerligt, når noget går i stykker. Især kærligheden. Jeg ved, mange har heppet på os. Jeg ville gerne have lykkedes i det, lød det videre.

Mortens støjniveau var en af de ting, som parret arbejdede på at finde en fælles forståelse for, men det er ikke grunden til, at de er gået fra hinanden. Foto: Snowman Productions

