Efter skud-ulykke: Nu taler politiet

Distriktsanklager Mary Carmack-Altwies udelukker ikke at sigte nogen i sagen om den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins, der i en ulykke blev skudt og dræbt på et filmset torsdag i sidste uge.

Det siger hun til den amerikanske avis The New York Times.

- I øjeblikket er alt, inklusiv sigtelser, på bordet, siger Mary Carmack-Altwie, der er distriktsanklager i Santa Fe County i den amerikanske delstat New Mexico.

Det er første gang, siden den 63-årige Hollywood-stjerne Alec Baldwin i en ulykke skød og dræbte den 42-årige filmfotograf under optagelserne til westernfilmen 'Rust', at politiet indvier offentligheden i de efterforskningsmæssige detaljer.

Ikke en rekvisit

Ud over at fokusere på, hvilken type kugle der var i revolveren, har efterforskningen rettet fokus mod, hvem der havde placeret ammunitionen i den, fortæller Mary Carmack-Altwies.

- Der var en enorm mængde kugler på dette set, og vi er nødt til at finde ud af, hvilke typer de var, siger distriktsanklageren til avisen.

Hun nævner ikke specifikt, hvilket slags våben der blev brugt, men siger, at der var tale om et 'rigtigt våben' og altså ikke bare en rekvisit.

Hidtil er ingen blevet sigtet eller anholdt i sagen.

Alec Baldwin har tidligere meddelt, at han samarbejder med politiet om efterforskningen.

Udelukker ikke Baldwin

Det var filmens medinstruktør, der rakte skuespilleren våbnet med forsikring om, at det var ufarligt. Det viste sig dog at være skarpladt.

- Han (Alec Baldwin red.) virker til med rimelighed at have troet, at dette ikke var et ladt våben, siger Gregory Keating, juraprofessor ved University of Southern California i USA, til nyhedsbureauet AFP.

Bryan Sullivan, der er juridisk rådgiver, siger til nyhedsbureauet, at sagsanlæg i forbindelse med sagen sandsynligvis vil være rettet mod Baldwin, filmens produktionsselskab og de andre producere.

Og derudover 'enhver, der kom i den mindste form for i kontakt med våbnet'.

Optagelserne af 'Rust', der har været i gang siden 6. oktober, blev øjeblikkeligt standset efter ulykken.

Baldwin er filmens producer og hovedrolleindehaver.

Filminstruktør Joel Souza blev også ramt og såret på settet.