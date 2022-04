Efter skudulykke: Filmselskab får kæmpe-bøde

I oktober mistede den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins livet i en skudulykke, da Hollywood-stjernen Alec Baldwin rettede en ladt revolver mod hende, der gik af.

Det får nu konsekvenser for produktionsselskabet bag filmen 'Rust', som de var i færd med at optage.

Det amerikanske medie Deadline beretter, at det lokale arbejdstilsyn i New Mexico, hvor filmsettet var placeret, har tildelt produktionsselskabet en bøde på 136.793 dollars, svarende til omkring 935.000 danske kroner, for 'forsætlige og alvorlige brud' på sikkerhedsprocedurerne på arbejdspladsen.

Ifølge mediet rammer bøden det maksimale beløb, myndigheden kan kræve.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Sagen kort: Sådan lød alarmopkaldet efter Alec Baldwin havde affyret rekvisitpistolen Der var tumult på settet efter ulykken i oktober.

Helt ligeglade

Arbejdstilsynets rapport konkluderer ifølge Deadline, at ledelsen i produktionsselskabet, Rust Movie Productions LLC, var bevidste om, at sikkerhedsprocedurerne i forhold til håndtering af våben ikke var overholdt.

Derudover konkluderer rapporten, at ledelsen har udvist 'fuldstændig ligegyldighed' over for medarbejdernes sikkerhed ved ikke at gennemgå procedurerne og rette op på eventuelle fejl.

Det lokale politi og den lokale anklagemyndighed efterforsker fortsat sagen med henblik på at fastslå, om der har været tale om brud på straffeloven.

Derudover er både produktionen og Alec Baldwin blevet sagsøgt ad flere omgange. Blandt andet kræver Halyna Hutchins' efterladte et ukendt beløb fra skuespilleren, som de mener har været skyld i hendes død.

--------- SPLIT ELEMENT ---------