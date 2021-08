Efter Sofie Linde: Stokholm kaprer kæmpe job

Når cremen af dansk comedy bliver hyldet og hædret ved årets Zulu Comedy Galla i starten af september, er det komikeren Nikolaj Stokholm, som står i front for det storstilede show.

Og comedygallaen er kærkommen, lyder det fra Nikolaj Stokholm. For der er mere end nogensinde behov for at slippe gækken løs, siger han i en pressemeddelelse fra TV 2.

- Jeg er jo ikke en komiker, der står på en scene og minder folk om rædslerne ude i verden. Min fornemmeste opgave er at få folk til at glemme alt og bare læne sig tilbage og grine, siger Nikolaj Stokholm og fortsætter:

- Vi har brug for Zulu Comedy Galla mere end nogensinde, fordi vi trænger til et godt grin, og det vil jeg gerne love sker, forsikrer han i pressemeddelelsen.

Den kendte komiker, som selv har optrådt til Zulu Comedy Galla adskillige gange, glæder sig nu til nu selv at skulle præsentere en lang række af sine kolleger for publikum og senere tv-seerne.

Under showet skal der traditionen tro også uddeles to priser - Talentprisen og et trofæ til Årets Komiker.

En pris, som Nikolaj Stokholm selv har været nomineret til i 2019.

Mens Nikolaj Stokholm bliver vært for selve showet, står Ibi Støving klar på den røde løber og tager temperaturen på alle gæsterne. Arkivfoto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix

Derudover præsenterer Zulu Comedy Galla tre spirende latterspredere, de såkaldte æsler, som vi skal holde ekstra øje med.

Det er første gang, at Nikolaj Stokholm skal stå i spidsen for showet. Dermed følger han i fodsporene af en anden Nikolaj, nemlig Lie Kaas, foruden Sidse Babett Knudsen, Rasmus Bjerg og senest Sofie Linde, som tidligere har været værter ved showet.

Det var som bekendt sidste år, at Sofie Linde i den grad fik sat skub i MeToo-debatten herhjemme med sit brag af en tale.

Det sagde Sofie Linde i sin tale - Jeg har mødt mange mænd, der var pisse-ulækre. Jeg vil ikke ødelægge den gode stemning, så jeg skal nok lade være med at være specifik. - En historie fra den gang jeg var 18 år og lige var startet i Danmarks Radio. Og helt vildt lækker, bevares. Overhovedet ikke gravid som nu. Jeg var lige startet i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Så kommer der denne her store tv-kanon op, tager fat i min arm og siger: Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig.' Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt at jeg sagde nej. Men altså, det gik jo meget godt alligevel.

Asger Schønheyder, der er redaktør på TV 2 Zulu, kalder Nikolaj Stokholm et af de sjoveste mennesker, de kender på kanalen.

- Vi ved, han har en kæmpe showmand i maven. Og hvis det rigtigt skal udleves, er det helt klart til gallaen, siger han i pressemeddelelsen.

- Vi synes, han har den humor, det format og ikke mindst den selvironi og løssluppenhed, der skal til for at være den perfekte gallavært, lyder det fra Asger Schønheyder.

Zulu Comedy Galla afholdes i Operaen i København 2. september, og i år er det muligt at købe billetter til showet.

Og ellers kan det ses på TV 2 Zulu og TV 2 Play søndag 5. september.