Efter 'Sommerdrømme': Springer ud i nyt byggeeventyr

Sidste afsnit af TV 2-programmet 'Sommerdrømme' ruller over skærmen på onsdag, hvor vinderne af et sommerhus i Marielyst til en værdi af to millioner kroner skal findes.

28-årige Anne Kühl og hendes far, 56-årige Ole Hansen, er et af de fire par i programmet, og selvom de sidste sommer knoklede i optagelsernes syv uger for at få deres sommerhus færdigt, betyder det bestemt ikke, at de er blevet træt af at bygge og istandsætte.

- Jeg har lige købt et hus udenfor Silkeborg sammen med min kæreste, så vi bygger lidt hele tiden. Vi er ved at istandsætte det totalt. Der er meget, der skal laves, og nu skal jeg så arbejde, sove og spise samtidig. Så det er nyt, griner Anne, der heldigvis altid kan få en hjælpende hånd af sin far.

- Jeg ved, han står klar, bare jeg hentyder det. Det er guld værd at have den backup og ikke behøve at stå alene med det, forklarer hun.

- Ja, jeg er heller ikke blevet træt af at bygge. Jeg har lige skiftet tag på min mors hus. Og det bliver ikke det sidste byggeprojekt - tværtimod, lyder det fra Ole.

Unik oplevelse

Om Ole og Anne ender med at vinde sommerhuset i tv-konkurrencen er endnu ikke afsløret, men uanset udfaldet er der ingen tvivl om, at far og datter har været glade for oplevelsen.

- Det har styrket vores forhold at være med i programmet sammen. En af grundene, til at vi tog afsted, var, at vi gerne ville have et fælles sted til hele familien. Relationen mellem Anne og jeg er helt klart styrket, og det har været fedt at se hende blive voksen, forklarer Ole.

- Vi havde et vildt godt forhold, inden vi tog af sted - og har det stadig. Men vi har også fået en forståelse for, at vi har hinanden at sparre med på en anden måde - specielt indenfor byggeri, som vi begge finder interessant, fortæller Anne og tilføjer:

- At have seks uger sammen med sin far så intenst har været en kæmpe gave. Jeg ville ønske for alle, at de kunne få den oplevelse med et familiemedlem.

