Efter Spies-dokumentar: Nægter at undskylde

Spies Rejser udtrykker dog sympati for de berørte kvinder, der optræder i ny DR-dokumentar

I går udkom en ny dokumentar på DR med titlen 'Simon Spies og morgenbolledamerne', der retter en kras kritik mod den afdøde forretningsmands hang til purunge piger, som han ifølge dokumentaren mere eller mindre systematisk udnyttede.

En række tidligere ansatte under Simon Spies har i kølvandet på dokumentaren nu krævet en undskyldning fra Spies-koncernen for de ting, de dengang blev udsat for.

Men det skal de ikke regne med at få, hvis man spørger Spies Rejser.

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver koncernen, at de tager 'skarpt afstand fra de handlinger i 70'erne, som beskrives. Det har intet at gøre med Spies Rejser i dag og vores nuværende ejere eller ledelse.'

'Derfor er vi heller ikke i en position, hvor vi meningsfyldt kan give de berørte en formel undskyldning. Men kvinderne har vores fulde sympati og burde aldrig have været udsat for det, de beskriver.'

Skifter ikke navn

Ekstra Bladet har spurgt Spies Rejser, om de kunne finde på at ændre navn for at komme den dårlige omtale til livs samt lægge afstand til grundlæggeren.

Men det er heller ikke umiddelbart planen, skriver rejsebureauet.

'Navnet Spies Rejser refererer til vores ambition om at give vores gæster de bedste ferieoplevelser. Det er Spies Rejser i dag, og derfor har vi heller ingen planer om at ændre navnet,' lyder det.

Betalte piger for at tæske dem

Rejsekongens tidligere ansatte og nære venner beretter i dokumentaren om, hvordan Simon Spies tilbød de unge piger betaling for sex og vold.

Trods splid og drama: Janni elskede sin bror

Der kunne være tale om et beløb mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis han fik lov til at give pigerne tæsk eller brække deres arm.

Ifølge tidligere morgenbolledame Charlotte Nielsen var det alment kendt blandt Spies' piger, at man kunne tjene penge, hvis man tillod ham at give tæsk og blå mærker.

- Han skulle jo overskride grænser. Sådan var Simon. Han var ekstremt grænseoverskridende, fortæller hun i dokumentaren.

'Simon Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV eller på DR1 mandag aften.

