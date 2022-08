Efter Spies-dokumentar: Nu fjernes disse billeder

'Veninde', 'piccoline', 'morgenbolledame' eller 'morgendame'.

Billederne af Simon Spies flankeret af meget unge kvinder - eller måske rettere sagt piger - uden særlig meget tøj på findes i tusindvis. På flere af billederne er pigerne blot beskrevet som eksempelvis 'morgenbolledame' og altså ikke med deres navn.

Men nu skal arkivet hos Ritzau Scanpix, Danmarks største fotobureau, gennemtrawles for at se, om der er billeder, der helt skal fjernes eller maskeres.

Det skriver fagbladet Journalisten.

- Vi er nødt til at kigge på det. Vi må få et overblik over materialet og se, hvilken karakter det har, siger Kristian Djurhuus, redaktionschef på Ritzau Scanpix, til Journalisten.

Det er den massivt omtalte DR-dokumentar 'Spies og morgenbolledammerne', hvor Simon Spies' seksuelle og til tider voldelige forhold til mindreårige piger tages under kritisk lup, der er årsag til, at Ritzau Scanpix vil gennemgå deres arkiv.

I dokumentaren fortæller blandt andre den dengang 14-årige Elise Andersen, hvordan hun blev betalt 10.000 for en nat med Simon Spies, ligesom flere kilder fortæller, at Spies tilbød de unge piger betaling for vold.

Der kunne være tale om et beløb mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis han fik lov til at give pigerne tæsk eller brække deres arm.

Dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.

Carl Bjerredahl, Simon Spies ven, fortæller, at Spies tæskede 'ludere ovre fra Kakadu' med bøjler

