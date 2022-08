Efter Spies-shitstorm:'Hvad er det egentlig jeg har gjort?'

Efter DR's dokumentar 'Spies og Morgenbolledamerne' udkom søndag, er der særligt en, der har været i mediernes søgelys.

Nemlig Simon Spies' tidligere ven og ansat, Carl Bjerredahl.

Carl Bjerredahl er dog ikke på sociale medier og derfor har han ikke bemærket den massive shitstorm, der har ramt ham.

- Hvordan har din uge været, Carl Bjerredahl? spørger vært Henrik Qvortrup i fredagens afsnit af 'Q&CO'.

- Altså bortset fra at der har været meget presse, har selvfølgelig hørt, at jeg er blevet hårdt behandlet på de sociale medier, som jeg altså ikke selv er på eller interesserer mig så meget for, svarer Carl Bjerredahl.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Det er bl.a. udtalelser som dem, der falder i videoen her, der har gjort Carl Bjerredahl til en omdiskuteret mand.

Annonce:

Hvad er det egentlig jeg har gjort?

Det var dog en noget forvirret Carl Bjerredahl der til sidst i programmet gerne ville have svar på, hvorfor det er, hans udtalelser er så omdiskuterede.

- Må jeg spørge, hvad er det I er så tossede over, hvad er det egentlig jeg har gjort? siger han og forsætter,

- Jeg har simpelthen ikke forstået det, hvad er det, der gør, at man skulle riste mig og brænde mig på bålet, hvorfor?

Fortryder ikke medvirken

Carl Bjerredahl var en stor del af dokumentaren om Simon Spies, og derfor er der også ting, han ville have ønsket, at han havde fokuseret mere på.

- Altså jeg har fortrudt, at jeg måske skulle have brugt noget mere tid til også at fortælle, at jeg selv tager afstand, siger han.

Han ønsker også at understrege, at han ikke mener, at nogen af pigerne skulle slås, men hans medvirken i dokumentaren fortryder han ikke.

Annonce:

- Hvis jeg ikke havde været med, havde det bare været et lang svineri af Simon Spies, det synes jeg ikke, at han fortjener. Han var både et stort menneske og en god ven og ja, det kan godt være, det er dumt af mig at være med, men hvis man bare kan hive lidt i den anden retning og lige minde folk om, at han altså også var noget helt andet, og han ikke bare bliver udleveret som et sexmonster, siger Carl Bjerredahl som en afsluttende bemærkning i programmet.

Hør hele programmet her: