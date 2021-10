Efter splatter-serie: Gigant slår aktie-rekord

Aktiekursen for Netflix stiger til nye rekord-højder, og medvirkende til dette er den voldelige hitserie 'Squid Game'.

Kursen ligger således nu på 665 amerikanske dollars, skriver Finans.

De seneste seks måneder er aktiekursen steget med mere end 31 procent.

Himmelflugten kommer, efter at streaming-giganten i forrige uge fremlagde et kvartalsregnskab, som viste stor fremgang.

Hele 4,4 millioner nye kunder har Netflix således erhvervet sig siden sidste kvartal. Dermed er der nu 213,6 millioner betalende kunder i butikken.

Tjenesten har i årets tredje kvartal desuden haft en omsætning på næsten 48 milliarder kroner. Det er en stigning fra omkring 41,3 milliarder kroner i samme kvartal sidste år.

Netflix' aktiekurs er på himmelflugt - godt hjulpet på vej af splatterserien 'Squid Game', som der her ses et billede fra. Foto: Netflix

Vind - eller dø

Og den kontroversielle sydkoreanske serie 'Squid Game' kan meget vel tænkes at have en finger med i spillet.

Serien - hvor man følger en gruppe gældsramte mennesker, som dyster mod hinanden om en enorm pengepræmie og med livet som indsats - er nemlig den mest sete Netflix-serie nogensinde.

Den er blevet set af 142 millioner husholdninger i de første fire uger efter premieren og har ligget nummer et hos streamingtjenesten i 94 lande.

