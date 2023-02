Efter stor mystik og udskydelser: Nu kommer TV 2-dokumentar

I efteråret skulle TV 2 have vist dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden', hvor traileren ifølge Se og Hør blandt andet viste, at den ville afsløre, hvordan stifterne Lars Seier Christensen og Kim Fournais har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder.

Formuleringen om de russiske kunder blev dog fjernet fra TV 2's hjemmeside, mens kanalen også valgte at udskyde dokumentaren med en uge. Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, fortalte til ugebladet, at det skyldtes 'adskillige åbenlyse faktuelle fejl, misvisende forhold og udokumenterede påstande', som banken påpegede efter et gennemsyn.

Ekstra Bladet har flere gange spurgt TV 2, hvad status er på den kritiske dokumentar om banken, men tv-stationen har ikke ønsket at kommentere forløbet.

Men nu har TV 2 meldt ud, at deres seere altså får mulighed for at se den nu på søndag 26. februar, hvor begge afsnit får premiere på TV 2 Play.

'Fyldt med fejl'

Ifølge Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, var 'Saxo Bank bag facaden' fyldt med faktuelle fejl, som banken ifølge ham har påpeget over for folkene bag dokumentaren.

- Siden vi så det første gang, har vi påpeget en lang række faktuelle fejl og åbenlyse misforståelser. Vi har også løbende modtaget spørgsmål, hvor det af selve spørgsmålene fremgår, at den bagvedliggende research ikke har været helt dækkende, for der er helt basale termer, som de tydeligvis ikke har forstået, sagde han til Ekstra Bladet i efteråret.

- Det er en lang række fejl - både af de helt store, mens også fejl i forhold til, hvordan man efterlever de basale spilleregler som journalister. Det er blandt andet i forhold til, hvordan man bringer klip ude af kontekst, og oplysningerne der fremgår, uden de er blevet forelagt os, lød det fra Lasse Lilholt.

TV 2 afviste anklager

Det afviste TV 2 dog og beskyldte i stedet banken for at forsøge 'at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort.'

'Vi kan ikke genkende det billede, som Saxo Bank forsøger at tegne. De forsøger at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort. Der har været en lang proces gennem måneder med interviews og forelæggelser af oplysninger og materiale. Hovedpersonerne kender til det overordnede indhold og har gjort det i lang tid,' skrev TV 2-redaktør Lasse Bjerre til Ekstra Bladet.

Vil trække påstand tilbage

I TV 2's nye pressemeddelelse skriver stationen, at Saxo Bank gennem deres advokat har 'meddelt TV 2, at Kim Fournais ønsker at trække sine udtalelser om, hvor bankens kunder kom fra, og hvad det har betydet for banken, tilbage, med den begrundelse, at der var tale om 'en fejlerindring'.

TV 2 har dog valgt at bringe Kim Fournais udtalelser i den kommende dokumentar.

'Han har været direktør i banken i 30 år. Han er blevet interviewet ad tre omgange i flere timer over en periode på fem måneder, og han er inden hvert interview både skriftligt og på møderne blevet præsenteret for de overordnede emne', lyder begrundelsen i pressemeddelelsen.