Efter stor sorg: - Det er umuligt lige nu

Kost- og træningsformidler Michelle Kristensen har ikke opgivet sin store drøm om at blive mor en dag

Sorg kan bearbejdes på forskellige måder. Mens nogle isolerer sig selv, er der andre, der har brug for at få sorgen på afstand.

Michelle Kristensen må siges at tilhøre sidstnævnte kategori, da sundhedseksperten takkede ja til at deltage i 'Vild med dans' blot halvanden uge efter, at hendes graviditet endte i en ufrivillig abort.

Fosteret gik til grunde efter ti uger, og det havde sat sine spor på den 37-åriges krop, der var mærket af et turbulent forløb.

- Jeg talte meget med min kæreste, om jeg skulle deltage i 'Vild med dans', men jeg valgte at gøre det, fordi jeg havde behov for at komme på afstand fra alle de der nåle og graviditetstest, der ikke blev til noget, fortalte Michelle Kristensen, da Ekstra Bladet mødte hende i studiet efter fredagens 'Vild med dans'.

Michelle Kristensen sammen med dansepartneren Mads Vad. Foto: Jonas Olufson

Nu har Michelle Kristensen kridtet danseskoene i syv uger, og efter at hun og partneren Mads Vad klarede sig videre fra fredagens omdans, bliver det til minimum to uger mere på gulvet.

Og det er Michelle Kristensen glad for. Danseprogrammet har nemlig ikke kun været godt for nydanserens sind, men også for hendes fysik, afslører hun.

- Når man har været ude for noget, der ikke lykkedes - ligesom min mislykkede graviditet - så vil man gerne af med sporene. Kiloene er væk nu, så jeg behøver ikke længere at blive mindet om min abort, når jeg nu kan passe mine bukser, hvilket jeg ikke kunne tidligere, og det gjorde mig rigtig ked af det, lød det fra Michelle Kristensen.

Og selvom hun ikke satser på at blive gravid igen foreløbig, lever drømmen endnu.

- Drømmen om et barn er sat på pause, fordi det er umuligt lige nu, men jeg håber, at det lykkes en dag, sagde hun håbefuldt.

Det blev krimiforfatter Michael Katz Krefeldt, der sammen med partneren Karina Frimodt måtte se sig slået af Michelle Kristensen og Mads Vad i omdansen og derfor lade programmet.

Hvordan det går Michelle Kristensen og Mads Vad videre i 'Vild med dans', kan du følge hver fredag klokken 20 på TV 2.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.

