Efter stor sorg: Klar til 'Vild med dans'

Feltet er ved at være fuldendt i årets udgave af 'Vild med dans'.

Michelle Kristensen, som har skrevet flere bøger om kost og motion og har medvirket i en række sundhedsprogrammer på tv, er også blandt årets deltagere.

Det afslører TV 2 i en pressemeddelelse.

- Jeg føler mig meget heldig over, at jeg skal være med i 'Vild med dans'. Da jeg blev spurgt før sommerferien, kunne jeg ikke deltage, da jeg var gravid og måtte melde fra.

- Men da fostret gik til grunde fire uger efter, kunne jeg pludselig godt. Og så ville skæbnen, at der kom en mulighed, fortæller Michelle Kristensen åbenhjertigt i pressemeddelelsen.

Drømmen brast

I juli oplyste Michelle Kristensen på sin Instagram-profil, at hun og kæresten, Pernille Wass, havde været i fertilitetsbehandling siden sidste vinter, men at drømmen om familieforøgelse var vanskelig at få opfyldt.

Parret stod frem som kærester i foråret 2020 efter at have mødt hinanden til en julefrokost på Politikens Forlag. Pernille Wass er redaktør på forlaget, hvor Michelle Kristensen har udgivet flere bøger.

Parret har længe ønsket at give Pernille Wass' søn en bror eller søster, men for nu er drømmen desværre brast.

Derfor er planerne vendt på hovedet, og den uventede drejning har åbnet en anden mulighed.

- Lige p.t. er jeg mest forvirret - på den gode måde - over, at jeg nu alligevel skal være med i 'Vild med dans'. Jeg går rundt med et stort smil på læben, selvom jeg kan se frem til et ret presset efterår, da jeg ikke lige havde lavet plads i kalenderen til 'Vild med dans', lyder det fra Michelle Kristensen

- Men det bliver skidesjovt, selvom det også bliver rigtig hårdt at få dansetræningen til at gå op med arbejdet. Men jeg er heldigvis rigtig god til at knokle derudad og planlægge. Og når jeg først siger ja til noget, så går jeg all in. Og helt ærligt trænger jeg til at have det sjovt, så det bliver det allervigtigste for mig, siger hun i pressemeddelelsen.

Michelle Kristensen går på gulvet i 'Vild med dans' fra 10. september.

Der skal hun dyste mod tv-vært Lise Rønne, influencer Mascha Vang, entertainer Jacob Haugaard, sanger Jimilian, forfatter Michael Katz Krefeld, kageconnaisseur Micki Cheng, maratonløber Abdi Ulad samt skuespillerinde Jannie Faurschou.