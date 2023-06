Efter stor sparerunde: Nedlægger arbejdet

Mandag kom det frem, at Berlingske Media skal spare 17 millioner kroner. Nu nedlægger Berlingske og B.T. arbejdet

Som en reaktion på den sparerunde, der tidligere i dag blev meldt ud, har Berlingske og B.T.'s medarbejdere besluttet at nedlægge arbejdet.

Det skriver Journalisten, som erfarer det fra flere kilder.

Mandag formiddag kom det frem, at Berlingske Media skal spare 17 millioner kroner, hvorfor der er medarbejderopsigelser i vente. Ifølge Anders Krab-Johansen, der er topchef, skyldes det, at der har været et svigtende digitalt annoncesalg.

Ifølge oplysninger, som Journalisten har fået, varer strejken til tirsdag morgen klokken 9, imens de ansatte lige nu arbejder på en fælles udtalelse vedrørende arbejdsnedlæggelsen.

Antallet af medarbejdere fra både Berlingske og B.T., der bliver opsagt, vil mediehuset endnu ikke ud med. Besparelsesvilkårene er endnu ikke fastsat, da de først skal forhandles på plads med koncernens tillidsfolk.

Dog kunne Journalisten tidligere erfare, at der er tale om 16 redaktionelle stillinger hos Berlingske.

Desuden er der tale om 14 stillinger hos B.T. Det bekræfter B.T.'s ansvarshavende chefredaktør, Pernille Holbøll, overfor MediaWatch.

For B.T. betyder det, at korrekturafdelingen mister tre stillinger, fire ubesatte stillinger genbesættes ikke, og syv medarbejder skal enten afskediges eller have en frivillig fratrædelse.

