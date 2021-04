Efter stor usikkerhed: Hit-serie vender tilbage efter fire år

Den populære Netflix-serie 'Master of None' vender tilbage med en tredje sæson efter fire års pause

Fire år efter at sæson tre havde premiere, vender den prisvindende serie 'Master of None' endelig tilbage med en ny sæson.

Netflix annoncerede nyheden på Twitter, hvor de har lagt program ud over de ting, der bliver tilføjet til streamingtjenesten i maj, og blandt de mange titler gemmer sig 'Master of None'.

Det er endnu ingen specifik dato på, hvornår den nye sæson har premiere.

Serien er skabt Aziz Ansari og Alan Yang, og Aziz Ansari spiller selv hovedrollen. 'Master of None' har vundet tre Emmy-priser og en Golden Globe.

Stor usikkerhed

Der har tidligere været stor usikkerhed om, hvorvidt der overhovedet ville komme en sæson tre af serien.

- Jeg ville ikke være overrasket, hvis jeg havde brug for en lang pause, før jeg kunne vende tilbage til det. Jeg tænker, at jeg bliver nødt til at blive en anden slags fyr, inden jeg skriver en tredje sæson, udtalte Aziz Ansari til Vulture i forbindelse med seriens anden sæson i 2017.

'Jeg bliver nødt til at blive gift og få børn eller sådan noget. Jeg har ikke mere at sige om at være en ung fyr, der er single i New York og spiser ude i byen hele tiden,' uddyber han.

Optagelserne til den tredje sæson begyndte i starten af 2020, men blev sat på pause på grund af corona. Derfor er sæsonen først blevet optaget færdig i januar i år.