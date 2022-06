Efter streaming-bombe: Skrider fra aftalen

En aftale, der skulle sikre danske kunstnere og filmfolk bedre økonomiske forhold i streamingverden, er nu kastet op i luften.

Den rammeaftale, som Create Denmark har lavet med Producentforeningen - og som har medført et produktionsstop af dansk indhold fra en række store streamingtjenester - gælder ikke længere.

Create Danmark trækker sig nemlig fra rammeaftalen, lyder det i en pressemeddelelse.

- Create Denmark forhandler i disse dage med flere af streamingtjenesterne og har på den baggrund besluttet ikke at fastholde rammeaftalen indgået mellem Create Denmark og Producentforeningen.

- Vi fortsætter i stedet vores forhandlinger om nye rammeaftaler med hver enkelt streamingtjenest.

Rammeaftalen skulle ellers sikre, at kunstnerne bag film og serier får en større bid af den økonomiske kage.

Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2022. Siden har bestillingerne af nye danske film og tv-serier stået stille.

Allerede i februar meddelte TV 2 Play, at aftalen var for dyr, og at TV 2 derfor ville sætte udviklingen af nye produktioner på pause.

I juni lød det fra Netflix og kort efter også fra Viaplay, at selskaberne helt ville stoppe udviklingen af nye serier og film i Danmark.