Efter sure seere: Nu forklarer DR

Nogle seere oplever, at de har svært ved at høre, hvad der bliver sagt i DR's nye søndagsserie 'Huset'

DR jublede over seertallene og anmelderne var ellevilde med DR's splinternye serie 'Huset' og kastede om sig med stjerner.

Men her bare to afsnit inde i fængselsserien, er der allerede skår i glæden. DR har nemlig modtaget klager over serien, der har prominente navne som Sofie Gråbøl, Charlotte Fich og David Dencik i bærende roller.

Det bekræfter DR til Billed-Bladet.

- Ja, vi har desværre fået henvendelser fra seere, der har svært ved at høre, hvad der bliver sagt, og det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, hvis det nedsætter oplevelsen, skriver DR til ugebladet.

Men der er ifølge DR en grund til, at lyden måske til tider kan være til den lidt lave side.

Annonce:

Til Billed-Bladet forklarer DR, at de har vægtet realismen i 'Huset' højt og gjort meget ud af at skabe et både råt og klaustrofobisk miljø, der afspejler fængselsbetjentenes udfordringer, hvilket kan gøre tale i nogle scener svært at fange.

Ekstra Bladet har før beskrevet, hvordan flere seere på Facebook gav sin utilfredshed over lydniveauet til kende, her blev der blandt andet brugt ord som 'rædsom' og 'elendig' til at beskrive lyden.

Og er er man en af dem, der døjer med at fange, hvad der bliver sagt, så anbefaler DR videre, at man ser 'Huset' med undertekster.

Huset har flere prominente navne i bærerne roller. Her er det fra venstre: Sofie Gråbøl, der spiller karakteren 'Miriam', Youssef Wayne Hvidtfeldt som spiller 'Sammi', Charlotte Fich, der spiller Gert og David Dencik i karakteren Henrik. Foto: Henning Hjorth

Regner med stjerner

På trods af klagerne over dårlig lyd i serien, så har der været rigeligt at glæde sig over på chefgangen i DR Byen efter premieren, der rullede over skærmen sidste søndag.

'Huset' træder i fodsporene på tidligere søndagssucceser som 'Borgen', Forbrydelsen' og 'Rejseholdet', og blandt landets anmeldere var man efter premieren ikke i tvivl om, at 'Huset' er i topklasse.

Over hele linjen havde anmelderne smidt om sig med stjerner. Ekstra Bladet, Politiken, Berlingske, Ekko og Soundvenue smed således alle fem stjerner efter det nye DR-hit.

DR har tidligere oplyst til Ekstra Bladet at 430.000 så med på klassisk flow-tv, da seriens første afsnit rullede over skærmen, mens 343.000 kiggede med via streaming.