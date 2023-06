Efter sygemelding: Bryder tavsheden

Den sygdomsramte DR-børnevært Mads Geertsen, der på tv gør sig som Onkel Reje, anklages for at være del af en international elite. Sådan lyder det fra kritiker, der angiveligt har studeret emnet i 'tusindvis af timer', og som har politianmeldt DR. DR afviser

Onkel Reje garanterer, at han er klar til at optræde i Cirkus Summarum

Tidligere på foråret trak børnevært Mads Geertsen, der er kendt som karakteren Onkel Reje, stikket og sygemeldte sig efter at have modtaget både trusler og chikanerende beskeder.

Nu udtaler han sig for første gang siden sin sygemelding.

I en video, som DR har delt på Instagram, er Mads Geertsen tilbage som Onkel Reje.

- Onkel Reje her. Der er en masse søde børn, der går og bekymrer sig om: 'Kommer Onkel Reje med i Cirkus Summarum i år?'. Og ved I hvad? Det gør han, slår Mads Geertsen fast i videoen.

- Der har godt nok været det der med, at ham, der er inde i Onkel Reje, har været sygemeldt. Men jeg har sørget for, at han har været til psykolog og har fået snakket om det, så nu er han faktisk okay glad igen, siger han videre.

Kærligt rygstød

Herefter tager Mads Geertsen sit Onkel Reje-kostume af og kommer med både en opfordring og en stor tak:

- Det er mig, der er inde i Onkel Reje, og jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tak for alle de varme og hjertelige beskeder, jeg har fået, og tegninger, blomster og øl, siger han og fortsætter:

- Uden det kærlige rygstød er jeg ikke sikker på, jeg var kommet op på cirkushesten igen, for det var virkelig en vanvittig omgang, jeg var igennem. Men jeg synes, det er vigtigt at få sagt, at det her er historiefortælling. Historier skal være frie, og det er der ikke nogen, der skal lave om på.

Det var Morten Skov, som er B&U-chef i DR, som for en måned siden offentliggjorde, at man havde politianmeldt en række grove beskeder og trusler rettet mod Mads Geertsen.

- Mads (Geertsen, red.) og hans karakter Onkel Reje bliver lige nu udsat for et angreb, som vi tager skarpt afstand fra. Det består af forvrøvlede og grundløse beskyldninger, men også af grove trusler og chikane. Det vil de fleste blive påvirket af, og det gælder også for Mads. Derfor har han valgt at sygemelde sig og aflyse en række forestillinger, lød det dengang Morten Skov til Berlingske.

Mads Geertsen har siden været sygemeldt, men når der 20. juni er forpremiere på Cirkus Summarum, er han altså retur.