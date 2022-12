Efter 'Tiger King': Slut med private tiger-zoos i USA

Det amerikanske senat har vedtaget en lov, der skal sætte en stopper for privat ejerskab af kattedyr, som tigerkongen Joe Exotic blev berømt og berygtet for

Mens den ene bindegale tiger-fanatiker desperat forsøger at blive løsladt fra fængslet af USA's præsident, har den anden mere held med sin kamp.

For mens tigerkongen Joe Exotic afsoner en dom på 21 års fængsel for forsøg på lejemord på rivalen Carole Baskin - og bønfalder Joe Biden om en benådning - har selvsamme Carole Baskin opnået et stort mål i sin karriere som forkæmper for dyrevelfærd.

Forleden vedtog Senatet i USA nemlig enstemmigt en lov, der sætter en stopper for privat ejerskab og fremvisning af store kattedyr som løver, tigre og leoparder.

Loven kommer i kølvandet på den super populære Netflix-dokumentar 'Tiger King', der tog verden med storm i 2020.

Det skriver BBC.

Fremover vil det således kun være universiteter, dyrereservater eller zoologiske haver med et gyldigt certifikat, der kan få glæde af at vise de store kattedyr frem.

Lovforslaget mangler nu kun en formel underskrift fra præsident Biden.

Den nye lov er en stor sejr for katte-elskeren Carole Baskin. Foto: Ritzau Scanpix/Loren Elliott

'Begejstret' Carole Baskin

Carole Baskin har foruden at være en af nøglepersonerne i 'Tiger King' også har været en stor fortaler for den nu vedtagne lov.

Ifølge BBC er hun ikke overrasket 'begejstret' for vedtagelsen i senatet.

Susan Millward, der er leder af the Animal Welfare Institute, siger ifølge BBC, at den nye lov vil 'sætte en stopper for den forfærdelige udnyttelse af store katte og forstærke offentlighedens sikkerhed'.

