Efter tragedie: - Jeg var i frit fald

Mandag blev det offentliggjort, at instruktør Thomas Vinterberg som den første danske instruktør nogensinde er nomineret til en Oscar i kategorien bedste instruktør for filmen 'Druk'.

Og selvom Vinterberg er lykkelig over nomineringen, ligger sorgen over tabet af datteren Ida stadig som en skygge over hans tilværelse.

Det fortæller han, da Ekstra Bladet taler med ham efter offentliggørelsen af Oscar-nomineringerne.

- Det kom fuldstændig bag på mig, og jeg blev meget rørt, for det er jo alle mine instruktørkolleger rundt om i verden, der har stemt på mig der. De har skrevet nogle fantastiske beskeder til mig, og nu har de også stemt på mig. Det er jeg rørt over, siger han.

Historisk dansk Oscar-chok

Dansk 'Druk'-fest: Nomineret til Oscar

- Hvad er det, filmen kan, som har sikret den nomineringen?

- Det er en meget uindpakket film, som kommer lige fra hjertet. Den kommer fra en tid i mit liv, som var fyldt med sorg og fyldt med kærlighed på samme tid. Holdet og skuespillerne greb mig på et tidspunkt, hvor jeg var i frit fald - det er jeg for så vidt stadigvæk - over tabet af min datter, siger han og fortsætter:

- Det tror jeg, man kan se og mærke på lærredet. De gjorde, hvad de kunne for at få mig til at grine. Og mit liv har været en udstrakt version af filmens slutscene. En masse glæde og ekstase og priser og samtidig den her sorg over at have mistet Ida. Det har nok gjort noget ved filmen.

Thomas Vinterberg mistede sin 19-årige datter Ida i en trafikulykke i maj 2019, og derfor fylder sorgen stadig på en dag, hvor han er blevet nomineret til en Oscar. Foto: Anthon Unger

Danske Oscar-nomineringer 2021 Den 93. udgave af Oscar-uddelingen byder på fire danske nomineringer: 'Druk' - bedste udenlandske film

Thomas Vinterberg - bedste instruktør

Elvira Lind - bedste kortfilm med 'The Letter Room'

Mikkel E.G. Nielsen - bedste redigering

Corona har også haft betydning

Vinterberg regner også med, at coronanedlukningen verden over har haft en betydning.

- Den rammer verden på et tidspunkt, hvor alt er forbudt, alt er lukket ned, mennesker lever isoleret, og folk går bankerot og dør. Og her deler de flasker, danser i gaderne, omfavner hinanden og gør alt muligt, som nærmest føles forbudt at se på. De gør alt det, som vi alle sammen savner, siger han.

Om Thomas Vinterberg og 'Druk' ender med at vinde enten prisen for bedste udenlandske film eller prisen for bedste instruktør afgøres ved Oscar-uddelingen natten til 25. april dansk tid.

- Det var nærmest et chok For Magnus Milang er det stort at være med i en nu Oscar-nomineret film. Men det var ikke det vildeste, siger han. - Det vildeste var, at Thomas blev nomineret som bedste instruktør. Det var så vildt, det var nærmest et chok, vi fik, siger Magnus Milang, som Ekstra Bladet møder efter offentliggørelsen af nomineringerne. Han regner med, at han må være med over et videolink, når prisen uddeles. - Vi kommer til at sidde og drikke og se det på YouTube, tror jeg, men jeg ved det ikke. Det ville fandme være fedt, hvis vi kunne komme med. Vis mere Luk

--------- SPLIT ELEMENT ---------