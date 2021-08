Efter travlt år: Det var en kæmpe udfordring

Det blev til hæklede julegaver for Trine Dyrholms familie sidste år.

2020 var et hektisk år med flere store projekter som den anden sæson af den anmelderroste thrillerserie 'Forhøret', der får premiere den 29. august på streamingtjenesten Viaplay. Derfor brugte den 49-årige skuespillerinde stort set hele december på at koble af med hæklenål og garn i hænderne.

- Efter at der havde været tryk på over en så lang periode, havde jeg virkelig brug for, at der ikke skulle ske noget, fortæller Trine Dyrholm, i forbindelse med at sæson to af 'Forhøret' bliver præsenteret for pressen.

Serien er skrevet og instrueret af Christoffer Boe. I anden sæson genoptager Dyrholm sin rolle som ekskonen til første sæsons hovedkarakter, politimanden Bjørn, der spilles af Ulrich Thomsen. Denne gang er det ekskonen Susanne, der har den bærende hovedrolle.

I første sæson døde parrets unge datter, og man fulgte farens jagt på den mand, han mente, havde dræbt hende.

Trine Dyrholm blev uddannet fra Statens Teaterskole i 1995 og fik sit folkelige gennembrud i DR-dramaserien "Taxa" fra 1997. Siden har hun medvirket i flere danske film og serier som "Hævnen", "En kongelig affære", "Den skaldede frisør", "Arvingerne" og "Dronningen". (Arkivfoto) Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Hårdt og udfordrende

Den nye sæson udspiller sig en måned efter der, hvor første sæson sluttede.

Vi følger nu Bjørns ekskone, psykologen Susanne, der er i dyb sorg over datterens død, efter at hun er vendt tilbage på arbejde. Nu bliver hun via en patient viklet ind i et muligt kommende drab, og hun kommer i kapløb med tiden for at forhindre det.

- Det har været hårdt og udfordrende, men det har også været enormt givende at spille denne her rolle, fortæller den 49-årige skuespillerinde og fortsætter:

- Det har været spændende at spille en rolle, som er i dyb sorg, fordi sorg rammer alle forskelligt, og jeg har skullet finde ud af, hvor meget plads følelserne skal have, i forhold til at der også er et krimiplot, som skal drives fremad.

Inden 'Forhøret' har Trine Dyrholm sidste år optaget storfilmen 'Margrete den første' i Tjekkiet. Produktionen af de to projekter har ligget tæt op ad hinanden, og det har betydet, at der ikke har været meget tid til at slappe af, fortæller den garvede skuespillerinde.

- Begge blev optaget sidste år. Det blev presset på grund af corona, men de forskellige produktioner har heldigvis været gode til at tale sammen, så det kunne lade sig gøre.

Manglede pause

Særligt har optagelserne af 'Forhøret' været krævende for Dyrholm. Der var kun afsat én uge til at optage hvert afsnit, og det har givet meget intense arbejdsforhold.

- Det har uden nogen tvivl været sindssygt udfordrende at spille denne her hovedrolle, fordi det foregik over så mange uger med lange optagelser, siger hun.

- Men det er også en af grundene til, at jeg sagde ja til rollen – det er enormt spændende at skulle arbejde med sådan en ramme, hvor hvert afsnit nærmest er én lang dialogscene mellem to mennesker.

Oprindeligt var det slet ikke planen, at det skulle være så presset, som det blev.

Ifølge planen skulle der have været en sommerferie i midten af optagelserne. Men da produktionen blev skubbet på grund af coronapandemien, måtte indspilningerne af afsnittene ligge i rap.

- Den pause kunne jeg rigtig godt have brugt, for jeg havde lige en periode i midten af det hele, hvor jeg var lidt bims.

- Men fordi der kommer nye friske folk i hvert afsnit, skaber det også meget energi og pisker liv i det, når man ellers er udmattet, fortæller den 49-årige skuespillerinde.

Serien udkommer i otte afsnit og får premiere den 29. august på streamingtjenesten Viaplay.