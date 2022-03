Efter tre år: Pige får sit livs chok

'Encanto'-instruktøren fik et brev, som han var nødt til at ignorere i tre år

En engelsk skoleelev fik sit livs chok, da hun onsdag gæstede BBC Breakfast.

Her fortalte 12-årige Lowri Moore, der selv bruger briller, hvordan hun som niårig havde skrevet til Disney for at spørge, om deres næste prinsesse ikke nok kunne bruge briller.

Hun blev efterladt skuffet tilbage.

I tre år hørte hun intet fra Disney-koncernen, men da hun gæstede BBC-programmet, gav det hele pludselig mening. For her medvirkede instruktøren Jared Bush, der i 2021 stod bag animationsfilmen 'Encanto', og han havde en overraskelse til den unge skoleelev. For han havde ganske rigtigt modtaget brevet og læst det.

Men han kunne ikke røbe, at hendes ønske faktisk var i gang med at gå i opfyldelse, da hovedkarakteren i filmen skulle bære briller.

- Jeg tror, hun ved, at hun er min helt. Jeg kan ikke forestille mig at være så modig i den alder, fortalte Jared Bush, som derefter lagde an til at få Moore og hendes mor til at tabe underkæben.

- Den vigtigste ting, jeg gerne vil sige, er, at det viser sig, at jeg nok er i Storbritannien i denne weekend, og jeg tænkte på, Lowri, om du måske kunne være interesseret i at tage med mig og resten af filmholdet til Bafta Awards?

Her er filmen nomineret til prisen som bedste animationsfilm.

Instruktøren Jared Bush havde en overraskelse med i ærmet til den unge pige. Foto: Ritzau Scanpix

Hemmeligheder

Disney-instruktøren understregede, at målet med deltagelsen var at give Lowri Moore sit livs oplevelse, for adspurgt af værten om der var rød løber, lød svaret:

- Det vigtigste er, at jeg glæder mig helt vildt til at møde dig personligt. Jeg kommer til at fortælle dig alle de Disney-hemmeligheder, jeg ikke kunne før, men jeg kommer til at hviske dem til dig, og ingen kan stoppe mig, lød løftet.

Så bliver det ikke meget bedre at være 12 år, og Lowri Moore takkede naturligvis ja.

