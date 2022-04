Efter triumf: Skifter navn

Og vinderen er..... Mads Moldt.

Den 16-årige spradebasse kunne fredag aften lade sig hylde som vinder af 'X Factor', men hvis man vil høre hans vindersang 'Clingy', der blev udgivet klokken 22 efter finalen, så er det et helt andet navn, der skal søges på.

Fremover vil den unge dansesmølf nemlig benytte kunstnernavnet Meum Zel.

- 'Meum' er et ord, jeg altid er blevet kaldt - og har kaldt mig selv på sociale medier for sjov, fordi det ikke er så langt fra Mads. 'Zel' kommer fra mit andet efternavn Hutzelsider, siger han til TV 2.

Mads Moldt vandt i 'X Factor' fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Selv om det kan virke som en oplagt årsag, så understreger vinderen, at navneskiftet ikke skal ses som et forsøg på at tage afstand fra programmet, når han nu skal ud og stå på egne ben.

I forbindelse med finalen annoncerede TV 2, at der kommer endnu en sæson af programmet, og en selvsikker Thomas Blachman mere end antydede over for Ekstra Bladet, at han vil være at finde i dommerstolen endnu engang.

- Nu annoncerer TV 2, at de kommer tilbage, men jeg kan ikke forestille mig, at man kan lave noget uden mig, så det skal de nok passe på med. Men det må tiden vise. Men det her program var ingenting, hvis jeg ikke var der, det er helt sikkert, lød det med et glimt i øjet.