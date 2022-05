Efter TV 2-dokumentar: 36 henvendelser til politiet

Et svar til Folketinget fra justitsminister Mattias Tesfaye viser, at politiet har modtaget hele 36 henvendelser om Herlufsholm i kølvandet på dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har modtaget 36 henvendelser om Herlufsholm skole, efter TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' fik premiere på kanalen.

Det viser et svar til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, som justitsminister Mattias Tesfaye har sendt onsdag.

I svaret fremgår det, at de 36 henvendelser har nået politikredsen mellem dokumentarens premiere 5. maj og 18. maj.

'Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har opgjort antallet af nye henvendelser ved bl.a. at foretage en søgning i politiets sagsstyringssystem, Polsas, ved hjælp af emneordene 'Herlufsholm' og 'Herlufsholm Allé'. Der er på nuværende tidspunkt oprettet 26 sager i Polsas, mens de øvrige 10 henvendelser endnu ikke er oprettet', lyder det i svaret.

Det oplyses videre, at henvendelserne efterfølgende er blevet manuelt sorteret, så man har sikret sig, at der i alle tilfælde er tale om henvendelser, der relaterer sig til dokumentaren.

Dødstrusler

Ifølge svaret til Folketinget har politikredsen oprettet 25 anmeldelser. De 23 af anmeldelserne er indgivet af Helufsholm Skole, der i kølvandet på dokumentaren har oplevet hetz mod både elever og ansatte.

Det drejer sig blandt andet om 'trusler på livet', fremgår det af svaret til Folketinget.

To af de 36 anmeldelser drejer sig om forhold, ' som minder om de episoder, der er gengivet i dokumentaren', og de øvrige 11 anmeldelser er endnu ikke fulgt op af politiet, lyder det.

I dokumentaren kom det frem, at flere elever har oplevet tæsk, mobning og sågar seksuelle krænkelser som en del af hverdagen på kostskolen.

En elev beskriver, at det var 'normalt', at elever blev udsat for overgreb om natten, hvor de blev holdt fast og fik stukket fingre op i numsen af ældre elever.

Efterfølgende opfordrede politiet til, at nuværende såvel som tidligere elever ville henvende sig, hvis de ønskede at anmelde, at de har været udsat for strafbare forhold - eksempelvis voldsepisoder eller psykisk vold under deres ophold på Herlufsholm Skole.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi oplyste i samme omgang, at man ville undersøge de episoder, der nævnes i dokumentaren.

