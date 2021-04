Efter TV 2-dokumentar: - Jeg føler mig brugt og udnyttet

I TV 2-dokumentaren 'Landsbyernes hemmelighed' står fire tidligere bedste veninder frem og fortæller deres dybeste hemmelighed.

Dokumentaren beskriver, hvordan adskillige unge kvinder er blevet udsat for forskellige former for seksuelle overgreb.

Efter mange overvejelser og mange ugers frygt for at blive udstillet, valgte Freja Næser at medvirke i dokumentaren, der skulle fortælle hendes rørende succeshistorie, der startede med alles værste mareridt.

Hun blev nemlig udsat for seksuelt og voldeligt overgreb af en fyr, hun holdt af. Hun tabte retssagen i byretten, men kæmpede videre og vandt i landsretten.

Ifølge Freja Næser viser dokumentaren dog ikke det sande billede af hendes oplevelser, og tilbage sidder hun med følelsen af, at TV 2 har misbrugt hendes historie.

- TV 2 ville gerne have, at det skulle være en venindehistorie, hvilket jeg ikke kunne stå inde for. Jeg taler slet ikke med pigerne længere og ville gerne væk fra det hele. Min præmis for at deltage var, at min historie blev fortalt selvstændigt, hvilket TV 2 lovede mig, siger Freja Næser til Ekstra Bladet.

Freja Næser håber på, at hun kan inspirere andre til at stå frem, hvis de har været udsat for overgreb. Foto: Anders Brohus

Kort før optagelserne skulle starte, var Freja Næser ved at springe fra, fordi hun var nervøs for, hvordan hun ville blive fremstillet, og at sagen ikke ville blive taget alvorligt.

- Jeg snakkede med TV 2 i over to timer, hvor vi blev enige om, hvordan historien skulle fortælles. Efter den er kommet ud, føler jeg, at jeg er blevet brugt og udnyttet til at fortælle min historie til deres egen fordel. De har slet ikke gjort, som vi havde aftalt. Det er blevet til alt det, jeg har frygtet, siger Freja Næser og tilføjer:

- Jeg synes, det der venindesnak gør sagen tynd og tager fokus fra sagen og budskabet. Mit budskab var, at det betaler sig at kæmpe videre. De får mig til at fremstå svag.

Jeg føler mig tilgrin Hvad lovede TV 2 dig? - At jeg skulle fremstå som hovedfortæller, og at hele min historie blev præsenteret. De lovede, at det ikke ville blive en venindehistorie. Jeg snakker ikke med pigerne mere. Det fremgår heller ikke i dokumenaren. Hvorfor er det vigtigt for dig, at du og din historie bliver separeret fra de andre piger? - Jeg synes, at det virker som en sammensværgelse, når de har sat det op på den måde, som de har gjort. Vi har hver især vores egen historie og følelser. Det her venindekoncept bidrager til den sammensværgelses konspirationsteori, der er tale om i dokumentaren. - Jeg føler mig tilgrin. Jeg føler ikke, at jeg har fået mit budskab ordenligt ud. Jeg synes, at det hele ender ud i victomblamin og TV 2 får det til at lyde som om, at det er vores skyld, at han har forgrebet sig på andre. Du fik lov til at se programmet igennem inden det blev publiceret, men valgte ikke at gøre det. Hvorfor ville du ikke se den? - Jeg stolede på, at de overholdte deres aftale, fordi den var så klar. Men hvis jeg havde set den, tror jeg ikke, jeg ville kunne ændre så meget. De havde allerede en plan for, hvordan dokumentaren skulle være og havde lavet opbygningen. Når du fik muligheden for at se dokumentaren igennem. Føler du så, at du kan tillade dig at kritisere TV 2 nu? - Jeg burde nok havde set den. Men igen det var småting jeg kunne rette. De havde fra starten af slet ikke overholdt vores aftale. De lovede mig, at det ikke ville blive en veninde historie. De har fået mig til at fremstå svag. Vis mere Luk

Vi har taget hånd om hende

Ekstra Bladet har været i kontakt med Marie-Louise von Holstein, der er chefredaktør for TV 2 Echo og Play Nyhederne. Hun fortæller, at alle aftaler er blevet overholdt, og at produktionen har imødekommet Freja Næsers ønsker.

Hertil mener hun, at det er tydeligt i dokumentaren, at de fire piger ikke er veninder i dag, da dokumentaren omtales i datid.

- Hvad tænker du om, at Freja sidder tilbage med en følelse af, at hendes historie er blevet misbrugt?

- Jeg kan selvfølgelig ikke tage hendes følelser og oplevelse fra hende. Men vi synes, vi har taget hånd om Freja løbende i den her dokumentar. Vi har haft løbende dialog med hende. Vi ville også gerne have, at hun skulle se dokumentaren. Det har hun selv fravalgt. Freja har haft indsigelser, vi har taget hensyn til, siger Marie-Louise von Holstein

- Men kan du forstå, at Freja har haft følelsen af, at hendes tillid er blevet misbrugt?

- Vi synes, at vi har taget hånd om Freja løbende i tilblivelsen af dokumentaren og har haft en løbende sms-korrespondance med hende. Det har været vigtigt for tilrettelæggerne at have pigerne med hele vejen. Vi har naturligvis også givet Freja mulighed for af flere omgange at få gennemsyn på dokumentaren, inden den blev udgivet. Det valgte hun at takke nej til.

Så du mener ikke, at I har brudt nogen aftaler med Freja?

- Nej.

Ekstra Bladet har været i kontakt med de resterende tre piger, der medvirker i dokumentaren. Alle tre piger er vendt tilbage med positive tilkendegivelser af forløbet og dokumentaren.