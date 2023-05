Efter TV 2-finale: Det holder de hemmeligt

10 etaper, 10 episoder og fem deltagerpar ,der ræsede mod hinanden med intet andet end deres sprogkundskaber, et bundt pengesedler og en portion held med i backpacker-rygsækken, har nu nået sin ende.

Vinderne af 'Først til verdens ende' blev mandag offentliggjort, da TV 2 smed finaleafsnittet af sæson tre af programmet op på deres streamingtjeneste.

Mange har fulgt med på både flow og på TV 2 Play. Og derfor er castingen på næste sæson af rejseprogrammet er allerede begyndt.

- Programmet har været en stor succes for os, og vi ville ikke lave en ny sæson af det, hvis ikke det gik godt, udtaler Anders Fuchs, redaktør for relationer og livsstil hos TV 2, til Ekstra Bladet.

- Og Strong (produktionsselskabet, red.) ville heller ikke påbegynde castingen, hvis ikke vi har sagt god for det.

Brødrene Tue og Asger dedikerede deres oplevelse til deres afdøde far, der også havde et stort rejsehjerte. Foto: Terkel Thorsen/TV 2

Hemmelighedskræmmeri

Men hvordan og hvorledes næste sæson af rejseprogrammet skal foregå, kan TV 2 endnu ikke løfte sløret for.

Det skyldes, at de sidste ting skal falde på plads i forhandlingerne med Strong Productions, som laver 'Først til verdens ende' for mediehuset.

- Jeg kan ikke sige mere, end at vi allerede er begyndt at caste til programmet, men vi er stadig i forhandling med Strong. Men at vi vil lave en ny sæson, betyder også bare, at vi er tilfredse med, hvordan seerne har taget imod det, fortæller Anders Fuchs.

- Ud fra det, vi kan se på vores tal, så er vi rigtig godt tilfredse, og programmet gør det især godt på Play – hvilket er vores primære succeskriterie for, om vi fornyer vores programmer.

I den seneste opgørelse fra analysebureaet Nielsen fremgår 'Først til verdens ende' ikke af top 20 over de mest sete programmer. I uge 18 fremgår det dog, at 324.000 så med, da programmet løb over skærmen.

TV 2 vil ikke ud med seertallene for streamingtjenesten TV 2 Play.

