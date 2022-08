Efter TV 2-program: Én ting skal jeg ALDRIG igen

Lars Rasmussen tog sig sin tænketid da han blev tilbudt at være med i TV 2's 'Korpset'

I aften ruller TV 2's 'Korpset' over skærmen med premieren på femte sæson af det populære program.

For tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen, som er en af deltagerne, tog det dog sin tid, før han sagde ja til at medvirke.

- Det tog fem uger, før jeg sagde ja, faktisk, fortæller Lars Rasmussen til Ekstra Bladet mandag eftermiddag.

For Lars Rasmussen var der især én ting, der fyldte, da han overvejede, om han skulle takke ja til at medvirke i programmet.

Lars Rasmussen er nemlig diagnosticeret med både ADHD, autisme og aspergers, og han var fra start klar over, at det ville blive en udfordring.

Lars Rasmussen var meget i tvivl, om han skulle sige ja til 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen/TV 2

Han valgte dog at takke ja, da han gerne ville presse sig selv, så meget han overhovedet kunne.

- Jeg har nogle diagnoser, som ikke nødvendigvis passer ind i den verden, men det var vigtigt for mig at se, hvor min grænse gik specielt mentalt., siger Lars Rasmussen.

Annonce:

Vanvittig hårdt

Det var også lige nøjagtig det, der var grunden til, at han sagde ja til at medvirke.

- Det ville være forkert ikke at tage den kæmpe udfordring, det var at sige ja til 'Korpset' og prøve sig selv af, og det var vanvittig fantastisk, det var vanvittig hårdt, og jeg håber aldrig, jeg skal slæbe en træstamme igen i mit liv, siger Lars Rasmussen.

Den dag i dag er Lars Rasmussen også glad for, at han valgte at takke ja til programmet.

- Jeg sidder i dag og har lært meget mere om mig selv, hvor jeg er stærk, og hvor jeg skal udvikle mig som menneske og min egen styrke.

De andre deltagere i femte sæson tæller blandt andre tv-vært Abdel Aziz Mahmoud og tidligere deltager i 'Big Brother' Jill Nielsen. Læs mere om deltagerne her.

'Korpset' har premiere mandag klokken 20 på TV 2.